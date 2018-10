Češi se hodnotí hůř, než jak je vidí sousedé. Mylných stereotypů je dost

První republika je většinou Čechů hodnocena jako dobré období dějin. „Když hodnotí dobře první republiku, tak často hodnotí dobře i současnost,“ upozornil sociolog Daniel Prokop. Z průzkumu vyčetl existenci mýtu o návratu k pozitivní historii. Ten sdílejí hlavně vzdělanější a bohatší respondenti.

První republika je podle Prokopa dobře hodnocena politicky, ovšem jen 55 % lidí si myslí, že se tehdy dobře žilo lidem, jako jsou oni. To ukazuje, že se meziválečná doba stala spíše přijímaným symbolem dobrého vývoje, při podrobnějším pohledu se však pohled stává kritičtějším.

Naopak v hodnocení období druhé světové války panuje všeobecné přesvědčení, že to byla doba zlá. „V 50. letech už tolik ne. Tam je asi čtvrtina lidí starších 70 let, která to období hodnotí pozitivně,“ dodal Prokop. Vysvětlil, že voliči KSČM jsou v pohledu na dobu stalinistické diktatury rozděleni asi napůl.

Zajímavé je zjištění, že nejlépe dané období hodnotí vždy ta skupina, která v něm byla na počátku produktivního věku. „Je vidět, že už je to mytologie,“ komentoval výsledky průzkumu Prokop.

Masaryk a Havel dokázali sjednocovat