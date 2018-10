Merkelová v Praze: Přes stíny minulosti nás dnes pojí přátelství

Německá kancléřka Angela Merkelová a český premiér Andrej Babiš spolu souhlasí v tom, že je třeba spolupracovat s africkými státy při řešení problému migrace do Evropy. Podle nich je třeba africké země hospodářsky podporovat, aby tamní lidé měli perspektivu a neodcházeli. Babiš a Merkelová to řekli novinářům po dnešním jednání v Kramářově vile v Praze, které se uskutečnilo u příležitosti stého výročí založení Československa.

Babiš uvedl, že se v názoru na komplexní řešení problému migrace s Merkelovou shoduje. „Máme na to stejný názor, že musíme s africkými státy spolupracovat, hlavně po ekonomické stránce, aby se jim lépe dařilo,“ řekl Babiš. „My to spolu konzultujeme a myslím si, že máme na to stejný názor, jak řešit systémově ilegální migraci,“ doplnil. V polovině listopadu se chce zúčastnit konference na Sicílii, která by se měla zabývat možností spolupráce mezi EU a Afrikou s ohledem na řešení migrační problematiky.

O kvótách na rozdělování uprchlíků, které v minulosti Německo podporovalo a Česko proti nim vždy vystupovalo, v pátek ani jeden z politiků nemluvil.

Tématem schůzky kromě migrace a výročí české státnosti byly také česko-německé hospodářské vztahy, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu nebo digitalizace a průmysl. Řeč se dotkla i vraždy saúdskoarabského novináře, kterou Merkelová označila za nestvůrnost a vyslovila se pro společný postup Evropské unie.

Oba politici na společné tiskové konferenci uvedli, že česko-německé vztahy jsou velmi dobré. Merkelová v té souvislosti Čechům pogratulovala a uvedla, že můžeme být šťastní, že i přes události, které se v minulosti mezi národy odehrály, dnes Česko a Německo pojí přátelství.

Merkelová přijela do Česka po dvou letech

Pro Merkelovou je páteční cesta do Prahy první oficiální návštěvou Česka po zahájení jejího čtvrtého funkčního období v čele německé vlády.

Naposledy německá kancléřka navštívila Česko v srpnu 2016 na jednodenní pracovní cestě, na níž s tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou a prezidentem Milošem Zemanem jednala o migraci. S Babišem se ovšem setkala poměrně nedávno, počátkem září, když byl český premiér v Berlíně.

Do samotného výročí vzniku Československa, které připadá na neděli, se Merkelová v Praze nezdrží. V sobotu už se v Istanbulu zúčastní jednání s představiteli Turecka, Ruska a Francie o konfliktu v Sýrii.