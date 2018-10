Kvíz ke 100 letům Československa. Co všechno už jste ze školních lavic zapomněli?

a) Kněz a budoucí ministr železnic Isidor Zahradník b) Předseda agrární strany a budoucí premiér Antonín Švehla c) Poslanec a budoucí ministr spravedlnosti František Soukup

a) byl právníkem b) byl bankéřem c) byl profesorem filozofie a sociologie

a) na dýmce b) na brýlích c) ve spodním prádle

Rok 1916 byl pro TGM těžký, v Rakousku-Uhersku byl odsouzen k smrti a navíc se kvůli otravě musel podrobit chirurgickému zákroku. Jak se podle lékaře do jeho těla jed dostal?

a) Cossa nostra b) Maffie c) Gommora

a) USA b) Francie c) Itálie

a) v Táboře b) v Písku c) v Kutné Hoře

a) přednášel na univerzitě b) přijel na svatbu neteře c) vracel se ze zahraniční cesty

Mezi pěticí „Mužů 28. října“ je jediný Slovák Vavro Škrobár, který byl navíc tehdy v Praze náhodou. Proč přijel do české metropole?

a) Martinská deklarace b) Košická deklarace c) Bratislavská ujednání

Československo vzniklo spontánně 28. října, tehdy se ovšem informace nešířily tak rychle. O dva dny později tak byla přijata deklarace slovenského národa, aniž by její signatáři o vyhlášení Československa vůbec věděli. Jak se tento dokument nazývá?

a) v Martině b) v Košicích c) ve Skalici

a) Narychlo se oslovovali významní slovenští literáti a vědci b) Vydávala se velká novinová oznámení „hledáme poslance“ c) Slovensko zastupovali někteří Češi

a) v prosinci 1918 b) v červnu 1919 c) v září 1919

Vyhlášení samostatnosti Československa zastihlo klíčové muže v zahraničí. Tomáš Garrigue Masaryk se z USA domů vrátil až pět týdnů po svém zvolení prezidentem. Kdy se do vlasti vrátil první ministr zahraničí Edvard Beneš?

a) na památku uhájení Prahy před Švédy b) po skončení velké morové epidemie v 16. století c) po vítězství rakouské armády nad Osmany

a) s Itálií b) s Rumunskem c) se Švýcarskem

a) jih Slovenska, kde žila početná maďarská menšina b) okolí Chebu a Liberce, kde převládalo německy mluvící obyvatelstvo c) Těšínsko, na které si dělalo zálusk Polsko

a) Lužici b) koridor na jih ke spřátelené Jugoslávii c) Solnohradsko

a) Kamerun b) Senegal c) Togo

a) v roce 1919 b) v roce 1924 c) v roce 1938

a) Brandýs nad Labem b) Konopiště c) Křivoklát

Prezident TGM už je napevno spojen se zámkem v Lánech. Na letní sídlo československého prezidenta se ale pořádala soutěž. Který další zámek se dostal do finálového výběru?

Tatíček Masaryk patřil mezi velice oblíbené politiky. Deset let po jeho zvolení byl odhalen jeho obří 600tunový pomník vytesaný přímo do skály. Kde tento deset metrů vysoký monument stál až do německé okupace?

a) v Lánech

b) v Rudce u Kunštátu

c) v Hodoníně