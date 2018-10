Kubera: Za ta léta v politice si se Zemanem logicky tykáme. Společné ale máme jen kouření

„Když chcete někomu zasadit smrtelnou ránu, tak uděláte toto,“ komentoval prezidentova slova sám Kubera. Nicméně nemyslí si, že by takový krok měl nějaký vliv. Své výhrady k jednotlivým politikům podle svých slov nikdy nepromítá do osobních vztahů.

Staronový senátor Jaroslav Kubera, který vyhrál v druhém kole senátních voleb v Teplicích nad Zdeňkem Bergmanem, podotkl, že se nyní objevují hoaxy o jeho kamarádství s Milošem Zemanem. „No co mám dělat, když se 25 let známe, tykáme si, ale má to háček. Naše jediná společná vlastnost je kouření,“ řekl Kubera v Interview ČT24 a bezprostředně dodal: „V politice jsme absolutně někde jinde.“

„Mám to tak s lidmi. Nenávist a závist mě nějak nepostihly, nemám je,“ krčil rameny možný nástupce Milana Štěcha (ČSSD) v předsednickém křesle horní komory. Předseda Senátu podle něj musí komunikovat s vládou, prezidentem i novináři.

Zeman také dlouhodobě tvrdí, že Senát by bylo dobré úplně zrušit. Už dříve se nechal slyšet, že možným způsobem by bylo nechat Senát „vyhladovět“, tedy snižovat mu rozpočet. „Miloš ale ví, že tou samou cestou bychom mu vydusili Hrad,“ kroutí hlavou Kubera. „On to ani nemyslí vážně. On to takhle řekne a ví, že to tutově bude mediálně hrané,“ dodal v Interview ČT24.

Kubera ihned po svém zvolení senátorem avizoval, že po desítkách let vedení teplické radnice tentokrát primátorem na severu Čech nebude. „Už rok a půl jsem byl rozhodnutý, že dám příležitost mladým. Teplice jsou rozběhnuté, náměstek, který má být primátorem, je mnou osm let vychováván, ten určitě nedovolí, aby byly peníze rozpuštěny,“ konstatoval Kubera s tím, že senátní a komunální volby byly určitě jeho poslední.

Předsedu Senátu navrhuje nejsilnější senátorský klub. Dosud ale není jasné, jak se počty členů v jednotlivých klubech ustálí, záleží na tom, ke komu se přidají nezávislí senátoři. ODS by podle aktuálního stavu měla mít v klubu 16 senátorů, stejně jako Starostové. KDU-ČSL může zatím počítat s 15členným klubem. ČSSD má 13 senátorů, ANO sedm a Klub pro liberální demokracii – Senátor 21 šest členů. Posílil jej senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht.

Předseda ODS Petr Fiala zopakoval, že pokud budou mít občanští demokraté nejsilnější klub, navrhnou dosavadního místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu. „Je jasné, že Jaroslav Kubera je zkušený politik, politik, který byl několikrát zvolený do Senátu, který tam vykonává funkci ve vedení Senátu, je místopředsedou, podle nás je to naprosto vhodný kandidát do čela této horní komory,“ prohlásil šéf ODS.