Senátní duel v Litoměřicích: Zlepšit financování škol či ulevit zdravotníkům

Představte prosím dvě věci z vašeho programu, se kterými kandidujete a které chcete v Senátu prosadit. Ladislav Chlupáč: Je vždycky těžké jmenovat pouze dvě věci, nicméně bych určitě preferoval daleko lepší financování a vytváření lepších podmínek v oblasti školství, vědy a výzkumu a zároveň i podporu spolků v jednotlivých obcích. Proto moje heslo bylo „Obce plné života“. Mohl bych samozřejmě jmenovat ještě dopravní infrastrukturu a dokončení důležitých dopravních akcí. Ve školství se určité kroky dělají vzhledem k nízkým mzdám kantorů, nicméně není to jenom o mzdách, je to i o podmínkách, o vybavení škol a je to o zátěži, kterou nesou obce, které jsou zřizovateli škol. Více financí na provozování škol by měly dostávat konkrétně města a obce, které je provozují. Senátor má v tomto ohledu vliv na jednání, která se týkají jednak tvorby zákonů, ale třeba i toho, jak se tvoří státní rozpočet a jednotlivé položky (Senát státní rozpočet neschvaluje – pozn. red.). V tom musíte jednat napříč parlamentem. Senátor musí jednat nejen s lidmi v ulicích, ale i se zástupci měst a obcí a musí samozřejmě jednat i s kolegy ve sněmovně. Je nutné, aby se senátor angažoval, nemůže pouze sedět ve své kanceláři nebo Senátu. Ondřej Štěrba: Jsem už pětadvacet let lékař, je to moje profese a i díky ní jsem se chtěl odrazit dál do vyšší pozice, která by mi umožnila pokusit se dál zlepšovat poměry ve zdravotnictví a v návaznosti v oblasti sociálních věcí. Pokud bych konkretizoval, tak co se týká zdravotnictví, v našem regionu jsou tři velká dominantní zdravotnická zařízení – nemocnice v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a ve Slaném. Všechny mají velmi dobrou úroveň lékařské péče, jde ale o to v rámci legislativní iniciativy a dozoru omezit byrokracii a nemedicínskou zátěž lékařů a sester. Znám to, dřív jsem byl nemocniční lékař. Bude se to týkat třeba parametrického vylepšení elektronické preskripce. I z tohoto důvodu zdravotníci ubývají a odcházejí pryč. Motivace, aby zůstali v regionu, potažmo v republice, by měla být nejen ta, že dostanou víc peněz, které si jistě zaslouží, ale aby také měli lepší podmínky, aby veškerá jejich činnost a úsilí byly zaměřené na pacienta. Druhá věc je také zřízení akutní stomatologické pohotovosti v regionu, která chybí. Jaké jsou náklady na vaši kampaň, z čeho jste ji platili a kdo je vaším největším sponzorem? Ondřej Štěrba: Bylo to zhruba 849 tisíc korun. Tři sta tisíc jsem dostal od centrály hnutí ANO, tři sta tisíc šlo z krajského rozpočtu hnutí ANO, 99 900 korun jsem dal ze svých soukromých prostředků a zbytek je tuším 150 tisíc korun. To jsem dostal od sponzora z Roudnicka. Ladislav Chlupáč: Celkové náklady jsou odhadnuty na zhruba 750 tisíc korun, z čehož jedna třetina šla z mých vlastních prostředků, jedna třetina šla z prostředků Občanské demokratické strany a jedna třetina šla od drobných přispěvovatelů a našich vlastních členů.

Fakta Ladislav Chlupáč (ODS) Ladislav Chlupáč (ODS) - starosta Litoměřic;

- vystudoval strojní průmyslovku;

- poté pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;

- poté učil na základních školách v Litoměřicích a Ploskovicích, kde byl i ředitelem;

- učil především tělocvik a přírodopis;

- do litoměřického zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 1998 a hned se stal radním;

- starostou města je od roku 2002;

- členem ODS je od roku 2001;

- předtím byl zastupitelem jako nestraník za Demokratickou unii (DEU);

- v letech 2010 a 2013 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny;

- je ženatý, má čtyři děti.

Pokud se do Senátu dostanete, ve kterém výboru byste chtěli zasednout? Ladislav Chlupáč: Mně osobně by se nejvíce líbil výbor územní rozvoj, veřejná správa a životní prostředí, protože to je výbor, kde bych mohl promítnout i to, že kandiduji s podporou Starostů a nezávislých, a řešit problémy nejen ve městě, ale i v obcích. Ondřej Štěrba: Vzhledem k mé profesi se logicky nabízí zdravotní výbor Senátu. Abych mohl svůj program a proklamovanou aktivitu uvést v soulad s tím, co slibuji. U jakého konkrétního zákona, kterým se sněmovna zabývá, už víte, že byste ho chtěli zamítnout nebo vrátit sněmovně s pozměňovacími návrhy? Ondřej Štěrba: V podstatě je to zákon, který nesouvisí se zdravotnictvím nebo sociálními věcmi, ale vodní zákon, který teď bude projednáván. Osobně mě mrzí, že v rámci tohoto zákona – protože zdravá a čistá voda i recyklace je nutná pro nás pro všechny a de facto souvisí s primárním zdravím – nebyl vzat v potaz návrh pana poslance Jana Schillera (ANO). Ten chtěl konkrétně zamezit tomu, aby byly průmyslové odpadní vody z malých podniků sváženy do normálních komunálních čističek vod. Aby byly recyklovány, odstraňovány jiným způsobem, aby se tato průmyslová voda nemísila s procesem v čističkách odpadních vod. Jsou tam třeba těžké kovy, na které komunální čističky nejsou zařízeny tak, aby je mohly odstraňovat, a vodu tak kvalitně čistit.

Fakta Ondřej Štěrba (ANO) Ondřej Štěrba (ANO) - lékař, gastroenterolog;

- vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze;

- poté sedm let pracoval na interním oddělení nemocnice v Litoměřicích;

- od roku 2002 má vlastní gastroenterologickou a hepatologickou ambulanci v Litoměřicích;

- je předsedou hnutí ANO na Litoměřicku;

- v roce 2014 byl za ANO zvolen do litoměřického městského zastupitelstva;

- v letech 2013 a 2017 za ANO neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny;

- v roce 2016 neuspěl ani jako kandidát do zastupitelstva Ústeckého kraje.