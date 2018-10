Češi už na pomoc obětem zemětřesení v Indonésii poslali víc než 600 tisíc korun

Nezisková organizace ADRA vybrala od pondělí na pomoc pro Indonésii 343 tisíc korun. České televizi to potvrdil její mluvčí Jakub Charvát. „Jsme mile překvapeni, za posledních několik let to je nadprůměr. Během těch pár dnů to tam naskočilo docela rychle. A 100 tisíc jsme dostali od jednoho firemního dárce,“ řekl.

Charita ČR už od dárců získala přes 262 tisíc korun. „Na závěry je brzy, ještě uvidíme, jak se to vyvine. Sbírku jsme vyhlásili teprve v pondělí odpoledne,“ dodává mluvčí Charity ČR Jan Oulík.

Humanitární pomoc půjde především na jídlo, pití a ubytování