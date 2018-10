Exministr zahraničí Svoboda: Panu Pochemu bych doporučil, aby z ministerstva odešel

přehrát video Cyril Svoboda hostem Interview ČT24

Vybrala ČSSD dobrého kandidáta na post ministra zahraničí? Vybrala člověka, který splňuje vzdělání, jazykové znalosti… A tím končím. Jsem přesvědčen, že pan Petříček může jako ministr jen příjemně překvapit, protože od něj nikdo nic pořádně neočekává. Neznáme jeho názory na řadu klíčových otázek. Já jsem se díval i na jeho články, které napsal, ale ty se týkají otázek všeobecných nebo procedurálních. On má být jako ministr silný v koalici, potom vůči Poslanecké sněmovně a jako ministr vůči partnerům v zahraničí. To jsou velké role – jestli bude, nebo nebude stačit, to uvidíme. To se od něj očekává? Ano, to se od něj očekává, protože Evropa má velké problémy – nejde jen o migraci, je tady otázka brexitu, obnovy válkou zničených teritorií, jako je Sýrie, ekonomická diplomacie. Tedy mnoho úkolů, které jsou před ministrem. A on musí dát politické zadání. Ministerstvo bude fungovat, ale od něho musí být formulováno politické zadání. A očekává to od něj prezident či premiér? Ze všeho nejhorší by bylo, kdyby se tu vedla válka o tom, jestli pan Poche někde má být nebo nemá být. To se mi zdá jako úplně marginální záležitost. Ale je to úkol budoucího ministra Petříčka, aby prokázal, že to v něm je. Jinak uchopí zahraniční politiku premiér a bude se do toho snažit vstoupit prezident. Ale ministr zahraničí v tom nebude hrát klíčovou roli.

Ale to už se stalo, ne? Určitě předseda vlády hraje a bude hrát klíčovou roli v evropských záležitostech, ale to dělali v minulosti všichni premiéři. To je i otázka, jaký prostor mu ministr zahraničí dovolí a jakou autoritu bude mít tento ministr v evropských strukturách a ve strukturách NATO, kde je nezastupitelný. Takže on si může svou pozici i vybudovat – to záleží na něm, to za něj nikdo dělat nebude. Vy některé bývalé kolegy – ministry zahraničí – znáte, jakou bude mít nový ministr autoritu? Je to tak, že v té rodině ministrů zahraničí EU nebo NATO je vždy pár výrazných osobností, které mají vliv na to, jak se argumentuje, co se projednává a jak se projednává. Pak je tam i šedá zóna a vždycky se najdou někteří ministři, kteří tam sedí a ostatní si říkají: co tu dělají? A Tomáš Petříček bude patřit do které zóny? Já si přeji, aby patřil do té první. Aby byl zajímavý, aby měl silné názory, aby měl autoritu mezi ostatními ministry, protože tu si budujete osobnostně.

Fakta Životopis Tomáše Petříčka Životopis Tomáše Petříčka Praxe: Od srpna 2018 působí jako náměstek ministra zahraničních věcí. V letech 2007 až 2009 byl asistentem poslance Evropského parlamentu. V letech 2009 až 2017 působil jako samostatný konzultant. Zastával řadu funkcí, mimo jiné byl asistentem pražského radního a člena zastupitelstva a asistentem a poradcem europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). V Evropském parlamentu pracoval také od roku 2014 do července 2018 s několikaměsíční přestávkou v roce 2017, kdy své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD). Byl členem statutárních orgánů několika společností – Rencar, a. s., Wineproject, s. r. o., Úpravna vody Želivka, a. s., Želivská provozní, a. s. V letech 2012 až 2014 byl externím vyučujícím na Fakultě sociálních studií UK.

Členství v politických stranách: V letech 2002 až 2004 byl členem Mladých sociálních demokratů, od roku 2005 je členem ČSSD. Ve straně byl mimo jiné vedoucím zahraničního oddělení. Vede kandidátku ČSSD v Praze 7 ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018. Podle serveru euro.cz před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 daroval ČSSD „více peněz než sám jeho šéf a pozdější europoslanec Poche“. Petříček dle euro.cz poskytl celkem 310 000 Kč, částku rozepsal na čtyři menší dary.

Vzdělání: Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.). Absolvoval i magisterské obory zaměřené na mezinárodní politiku a ekonomii na Warwické univerzitě v Británii a v Evropském centru pro mezinárodní a strategické výzkumy v Bruselu. Absolvoval studijní pobyt na Svobodné univerzitě v Bruselu a stáže na českém velvyslanectví v Belgii a u Evropského parlamentu.

Ostatní: Ovládá angličtinu, francouzštinu a španělštinu. Je autorem několika odborných publikací. Jako své zájmy uvádí cyklistiku, triatlon, běh, četbu, historii, cestování, zahrádkářství a vaření.

Zdroj: ČTK

Zpátky k premiérovi a prezidentovi, není to cíl? Nevyhovuje to oběma, aby byl ministrem zahraničí člověk, o kterém nic nevíme? V tomto případě bych to nedával do odpovědnosti premiéra, protože i podle koaliční smlouvy ministra navrhuje předseda příslušné strany. To znamená, že první návrh určitě přišel od sociálních demokratů. Takže první odpovědnost za nominaci má předseda ČSSD Jan Hamáček. Kdyby Jan Hamáček řekl: tady mám kandidáta XY a žádný jiný nebude, tak asi by byl on kandidátem na ministra zahraničních věcí. Takže tady si nemyslím, že je to první volba premiéra.

Takže to ale dost závisí na osobě premiéra a prezidenta? No ne, opakuji znovu: na začátku měl být návrh předsedy politické strany. A byl? Tak původně byl, ale couvali oba dva. Protože Jan Hamáček souhlasil s tím, že bude pověřen řízením ministerstva zahraničí. Čímž souhlasil s postupem, který navrhl prezident republiky. Takže tam je pořád sdílená odpovědnost. Miroslav Poche by asi byl razantnější ministr, ne? Já nevím, protože tím ministrem nikdy nebyl. Víte, život před jmenováním do ministerské funkce a po jmenování je úplně něco jiného. Najednou každé vaše slovo má jinou váhu, každé vaše rozhodnutí má jinou váhu.

Odkaz Zeman jmenuje Petříčka ministrem zahraničí na konci příštího týdne

Měl by být Miroslav Poche poradcem na ministerstvu? Já bych panu Pochemu doporučil, aby z ministerstva odjel. A ne proto, že bych mu přál něco zlého, ale po celé té etudě, co se tam odehrálo – že jsem někde nominován jako budoucí ministr, a potom se ukáže, že tam vlastně nemám co pohledávat, tak si myslím, že je lepší jít buď někam do diplomatické služby, nebo zpátky do europarlamentu. Ale Černínskému paláci se vyhnout. Sám Tomáš Petříček na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že by mohl být Miroslav Poche externím poradcem na ministerstvu. Nejdřív říkal, že se prezidenta zeptá, teď zase, že si sbor sestavuje sám. Jak tohle charakterizuje sílu osobnosti budoucího ministra? Má si pana Pocheho prosadit? Po mém soudu má ministr Petříček buď říct: s Pochem stojím a padám, takže Poche tady bude, bude mým náměstkem a bude tady fungovat, protože si to přeju a jsem ministr. Anebo říct panu Pochemu: milý Miroslave, tvá cesta je někde jinde, ne v Černínském paláci. To všechno, co je mezitím, je taková šedá zóna – a hlavně to podkopává ministrovu autoritu na samotném ministerstvu.

Stáhněte si Interview ČT24 s Cyrilem Svobodou

36.05 MB

Odkaz Podcasty ČT24 na SoundCloudu