Poche by mohl být neplaceným poradcem ministra zahraničí. Petříček se na to zeptá Zemana

Praxe:

Od srpna 2018 působí jako náměstek ministra zahraničních věcí.

V letech 2007 až 2009 byl asistentem poslance Evropského parlamentu.

V letech 2009 až 2017 působil jako samostatný konzultant.

Zastával řadu funkcí, mimo jiné byl asistentem pražského radního a člena zastupitelstva a asistentem a poradcem europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD).

V Evropském parlamentu pracoval také od roku 2014 do července 2018 s několikaměsíční přestávkou v roce 2017, kdy své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD).

Byl členem statutárních orgánů několika společností – Rencar, a.s., Wineproject, s.r.o., Úpravna vody Želivka, a.s., Želivská provozní, a.s.

V letech 2012 až 2014 byl externím vyučujícím na Fakultě sociálních studií UK.