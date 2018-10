ON-LINE: Volební místnosti jsou otevřené. Lidé vybírají zastupitele svých obcí a třetinu senátorů

Před půl třetí dorazil do školy na pražských Lužinách také prezident Miloš Zeman s manželkou. „Doufám, že tentokrát už nebudeme mít kulturní vložku jako minule,“ žertovala hlava státu po příchodu s narážkou na incident při prvním kole prezidentské volby. Tehdy k němu přiběhla částečně obnažená aktivistka z Ukrajiny. V komunálních volbách však prezidentská návštěva volební místnosti skončila bez incidentu. Prezident ocenil, že se mohl za plentou posadit na židli.

Do boje o hlasy voličů jde letos více než 216 tisíc kandidátů, o 27 senátorských křesel usiluje přes 200 lidí. Tak jako tradičně budou volební místnosti otevřené v součtu 14 hodin, od pátečního do sobotního odpoledne. Tam, kde lidé volí kromě zastupitelů i senátora, se dost možná znovu otevřou ještě za týden. Pokud některý z kandidátů v konkrétním obvodu nezíská alespoň 50 procent hlasů, bude se konat druhé kolo.

Na devíti místech potom proběhnou souběžně s volbami ještě místní referenda. Nejčastěji se budou občané moci vyjádřit k plánovaným stavbám – domů, veřejného bazénu nebo logistických center. V Liberci vyhlásili referendum hned o pěti tématech včetně nákupu zámku. Například v brněnském Novém Lískovci pak probíhá naráz troje hlasování, volí se do zastupitelstva, Senátu i rozhoduje v referendu.

Volby přijdou na 700 milionů, policie se zaměřila na problematická místa

Letošní komunální ani senátní volby nepřinášejí mnoho novinek oproti volbám v minulosti. Kromě voličů se na ně připravila i policie, která tuší, kde by především mohly nastat problémy. „Jsou to místa, kde máme poznatky z minulosti, že tam byly při komunálních volbách problémy. Pak to jsou místa, která policie identifikovala sama ze své operativní činnosti,“ avizoval náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Stát za volby zaplatí necelých 700 milionů korun. Částka zahrnuje například i výdaje na zvýšenou práci policie, odměny členů volebních komisí nebo práci Českého statistického úřadu. I na jeho stránkách bude po skončení voleb možné sledovat aktuální průběh sčítání a následně výsledky, totéž však nabídne i web ČT24.