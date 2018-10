Je to prohra ČSSD, o všem rozhoduje Babiš, reagují politici na nominaci Petříčka místo Pocheho

Podle předsedy ODS Petra Fialy bylo neobsazení postu ministra zahraničí smutnou situací. S novou nominací ale spokojen není. „Na jedné straně – že by tu byl ministr zahraničních věcí, je dobře. Na druhé straně pana Petříčka skoro nikdo nezná. Já ho neznám, neznám jeho názory, a to není dobré pro tak silnou pozici, i z hlediska autority v zahraničí,“ míní.

Fiala kritizuje veletoče kolem (ne)jmenování Miroslava Pocheho ministrem i napojení Tomáše Petříčka na tohoto europoslance a vlivného člena ČSSD. „Mám pocit, že si z nás pan premiér (Babiš) a předseda ČSSD (Hamáček) dělají legraci. Nejdřív jsme slyšeli, jak to musí být pan Poche. Pak jak to nesmí být Poche. A když to nesmí být Poche, tak je to asistent Pocheho. Je to velmi zvláštní,“ dodal Fiala.

„Chtěli bychom, aby ČR měla kompletní vládu. Pokud pan Petříček bude ve své funkci, tak očekáváme, že pošle pana Pocheho – který funguje na ministerstvu jako jakýsi brigádník s hodinovou mzdou 300 korun – zpátky do Bruselu. A že se vymezí vůči chování nebo výrokům prezidenta Zemana, který se snaží dělat paralelní linii české zahraniční politiky, nebo proti některým výrokům a chování premiéra Babiše,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.