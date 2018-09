Šetrnější metoda odhalí vývojové vady plodu z odebrané krve matky

Nová metoda dává jistotu o stavu plodu na 99 procent

Lékaři z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě teď spolupracují se švédskou laboratoří a rodiče tak budou mít výsledky nejpozději do deseti dnů. V kombinaci s ultrazvukem dává podle lékařů vyšetření rodičům téměř 99procentní jistotu, jaký je stav plodu. Navíc přibývá počet nemocí, které jsou takhle schopni odhalit.

„Snaha je detekci udělat co nejdříve, aby měla žena šanci se rozhodnout co nejdříve, což je pro ni bezpečnější. Medicínsky je to jednodušší a zanechá to i menší stopy na mysli,“ vysvětluje zástupce ředitele ÚPMD Ladislav Krofta.

Tři čtvrtiny vrozených vad se odhalí už na konci prvního trimestru. Jediným řešením, jak zachránit život matky i dítěte, je pak mnohdy operace plodu přímo v děloze. V Česku ji lékaři provádí v několika specializovaných centrech.