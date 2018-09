Poslanci budou řešit návrh, který by výrazně zvýšil příplatky třídním učitelům

Minimum peněz za třídnický příplatek je nyní stanoveno na 400 korun. O jeho výši ale rozhodují jednotlivé školy, někde tak dosahuje třeba 1300 korun. V Poslanecké sněmovně jde teď do prvního čtení návrh, který by příplatky zvýšil na 2500–3500 korun.

„Když si vezmeme, že se příplatek neměnil za posledních deset let, a podíváme se, jak minimálně administrativně vzrostla práce třídního učitele, tak si myslím, že už to mělo být dávno hotové,“ argumentuje místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Ministr školství Robert Plaga prý ale potřebné dvě miliardy v rozpočtu nemá. Nenárokové složky učitelských platů chce proto výrazně zvednout až v roce 2020. „Jdeme jinou strategií, považujeme tento návrh v tuto chvíli nejen za nesystémový, ale hlavně nepokrytý penězi,“ sdělil.

Ministr školství chce přidávat nejdřív do tarifů

Zatímco v příštím roce by se platy učitelů měly zvednout o deset procent v tarifu a pět procent by mělo jít na odměny a příplatky, v následujících letech by Plaga tento poměr chtěl změnit. „Já bych byl rád, kdybychom to v roce 2020 měli 50:50 , to znamená, aby objem na tarify byl doprovázen stejnou hodnotou na netarify,“ vysvětlil svůj záměr.

Podle něj bylo v první fázi růstu platů nutné navyšovat tarify, aby se nízké platy obecně zvedly, dál ale bude třeba zajistit víc peněz na odměňování kvalitních učitelů. Na nenárokové složky platů jde podle něj nyní asi deset procent peněz, které mají ředitelé škol k dispozici. Ideálně by to mělo být v poměru 80 procent tarifu ku 20 procentům netarifu, myslí si ministr.