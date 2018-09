Robotický institut ve stínu sporů. Odborníci odcházejí, rektor mluví o zklidnění

„Tady mám předávací protokol své agendy. Je to jedenáct stránek projektů, které musí pak někdo obhospodařovat,“ říká ke svému odchodu Vít Dočkal. Stejně jako on dali výpověď i čtyři jeho kolegové.

Posledním krokem šéfa projektového oddělení Víta Dočkala bylo odeslání podkladů k přihlášce do projektu RICAIP. V soutěži jde zhruba o 900 milionů korun, díky nimž by se institut mohl stát spolu s partnery z Německa a Brna evropským uzlem pro technologie čtvrté průmyslové revoluce.

Mařík se také podle rektora několikrát dopustil excesů. Petráček tvrdí, že jím byl opakovaně slovně napaden. „Několikrát jsme se dostali do konfliktu, který jsem musel řešit a chování podřízeného ředitele korigovat,“ doplnil rektor.

Rektor Petráček už dříve v prohlášení uvedl, že s Maříkem dlouhodobě neúspěšně diskutoval o modelu spolupráce součástí ČVUT. „Opakovaně se však stávalo, že jsme se vraceli k bodu nula – který na mě působil tak, jako by pan profesor výhodnost celého systému neviděl a stále se vracel ke starému schématu polarity a boje fakult a ústavů. Tato situace se bohužel nemění ani v době, kdy existují hmatatelné důkazy o zlepšené situaci ústavů,“ napsal Petráček.

Rektor odvolal šéfa institutu v červnu. Zdůvodnil to dlouhodobými spory o fungování školy a tím, že ho Mařík údajně napadal a šířil nepravdivé informace o ohrožení institutu. Podle Maříka je rozhodnutí výsledkem snahy udusit rozvoj ústavu.

Rektor také nabízí řešení situace klíčového projektu – peníze dostane jen tehdy, když bude nezávislý na vedení školy. Podle rektora by mohlo pod institutem vzniknout autonomní oddělení. To však odmítají němečtí partneři. Lidé kolem odvolaného Vladimíra Maříka tak požadují novou fakultu nebo úplně novou výzkumnou instituci mimo univerzitu.

Důvody odvolání ředitele ale sám sdělovat nechce, jsou podle něj interní. „Jistě neočekáváte, že budu na veřejnosti řešit detaily důvodů. Ta situace se postupně uklidňuje,“ řekl České televizi Petráček k situaci na ČVUT s odkazem na to, že všechny zainteresované strany důvody znají.

Podle Maříka bylo rozhodnutí rektora vyvrcholením snahy udusit rozvoj ústavu, který má výsledky, jež snesou mezinárodní srovnání. „Mnohým jde o to, dostat se do budovy, jiným jde o to, tedy panu rektorovi zřejmě, aby potlačil kritiku a ukázal svoji sílu zavedením cenzury na ČVUT,“ řekl Mařík. Největší obavy má podle svého dřívějšího vyjádření z toho, že špičkoví odborníci, které na insititut přitáhl, odejdou a za nimi odejdou i mladí nadějní výzkumníci.