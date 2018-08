„Zbraň jsem nesl hlavní k chodníku,“ řekl u soudu policista, který vytáhl pistoli na řidiče

Video of Incident policistů v civilním voze s řidičem v Plzni

Podle poškozeného i jeho advokáta policisté vytáhli muže násilně z auta v takzvané kravatě. Během zákroku mu sprostě nadávali, což potvrdil záznam i obžalovaný. Podle státního zástupce Jiřího Richtra policista udeřil muže do hlavy nebo ruky a vyrazil mu z ruky mobil, jímž volal na tísňovou linku a dožadoval se pomoci.

„Poškozený zastává názor, že k hlavnímu líčení vůbec nemuselo dojít. Stačilo kdyby obžalovaný přijel, přinesl flašku a řekl 'sorry, my jsme to přehnali',“ řekl advokát poškozeného Ronald Němec. V písemné omluvě ředitele krajské policie bylo podle Němce pouze uvedeno, že k ničemu nedošlo, policie věc prověřila a přijala opatření, která nespecifikovala.