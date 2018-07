Ve středu Čech, Praze, Ústeckém kraji a na Českolipsku hrozí požáry. Pozor na táborové ohně nebo nedopalky

Místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru