Kalousek vyzve Babiše k omluvě za slova o ožralovi. Doufá, že spor neskončí u soudu

„Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky,“ uvedl Kalousek. Doufá, že spor neskončí u soudu v občanskoprávním řízení.

Kalousek ve středu ve sněmovně uvedl, že se kvůli Babišově nařčení z opilosti podrobil testu na alkohol a obrátí se na mandátový a imunitní výbor. Nakonec ale spor s výborem řešit nebude. „Má to vždycky nějaký politický charakter. Nechci tím už tak složitou atmosféru ve sněmovně zatěžovat,“ uvedl.

Babiš ve sněmovně reagoval na Kalouskova slova o tom, že v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ prohlásil premiér.