Jestliže říkáme Evropě „migrace je váš problém“, časem na to doplatíme, varuje Prouza

Český premiér Andrej Babiš (ANO) se po jednání nechal slyšet, že země visegrádské skupiny prosadily to, co potřebovaly. „Honění trika, že my jsme všechno prosadili,“ okomentoval tvrzení politolog Lukáš Macek. „Je to divadélko pro voliče. Když to dělají okrajové strany, patří to k politickému folklóru. Když to dělají premiéři, je to smutné,“ soudí.

Přesto, že ze zemí ve středovýchodě Evropy zaznívala spokojenost, co vše prosadily, vzápětí došlo k nedorozumění: německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že 14 zemí včetně České republiky, Polska a Maďarska se dohodlo na rychlém a dobrovolném navracení migrantů z Německa do té země, kde byli zaregistrováni. Praha, Varšava a Budapešť informaci dementovaly.

„Kvóty byly dohodnuty jako ad hoc řešení pro konkrétní krizi. To, že by měl existovat dlouhodobý systém relokace, relativně dlouho držela německá vláda, ale už i německá kancléřka před několika měsíci řekla, že to nefunguje,“ podotkl politolog a připomněl, že třeba Francie nikdy systém permanentních kvót nechtěla.

„Žádné jednání mezi Českou republikou a Německem v této věci neproběhlo a moje vláda ani neplánuje, že by se k dohodě, která by znamenala systematické přijímání ilegálních migrantů, připojila. Tyto poplašné zprávy považuji za úplný nesmysl. Žádné jednání neplánujeme. Není důvod o tom jednat. Zásadně to odmítáme,“ stojí v prohlášení českého premiéra Babiše, který řekl novinářům, že si myslel, že jsou jen ruské falešné zprávy, ale nyní vidí, že jsou i německé falešné zprávy.

Politologa Lukáše Macka udivila právě razance, s jakou byla slova Angely Merkelové o dohodě odmítnuta. „Překvapilo by mě, kdyby německé vláda vytrubovala do světa něco, co by si totálně vycucala z prstu. Nějaká komunikace musela proběhnout, německá strana to interpretovala jako vstřícné gesto, zatímco některé vlády to vnímaly jako vstřícné odmítnutí,“ zamyslel se.

„Nebylo by to poprvé v Evropské unii, kdy se diametrálně liší interpretace toho, co bylo slíbeno a domluveno v Bruselu za zavřenými dveřmi, a toho, co se pak silácky vyhlašuje do domácích médií,“ dodal Macek, který zdůraznil, že politici doma mnohdy říkají něco trochu jiného, než si troufnou sdělit v Bruselu tváří v tvář svým politickým partnerům, s nimiž chtějí zachovat solidní vztahy. To politolog považuje za zásadní potíž v diskuzích o budoucnosti společenství.

Hrdina a bojovník. Doma

Takovou interpretaci považuje za pravděpodobnou i ekonom Tomáš Prouza (ČSSD), který má coby bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti s vyjednáváním na evropské úrovni zkušenosti. Sjednané dohody podle něj totiž pouze říkají, že platí stávající pravidla a že se budou rychleji a efektivněji uplatňovat.

„Na to všichni kývnou, že ano, ale když dojde na lámání chleba, když si český, maďarský či polský politik otestuje, co by to dělalo s národním veřejným míněním, tak se z něho najednou stane velký bojovník a hrdina a bude říkat, že jeho sliby neplatí,“ okomentoval situaci Prouza.

Neopomenul podotknout, že kdyby Česká republika dohodu o vracení migrantů podepsala, nic by jí nehrozilo, protože z České republiky do Německa téměř žádní migranti neproudili ani neproudí, a tudíž by ani z Německa do České republiky nemohli být vraceni. „Nevěnujeme se realitě,“ míní Prouza.