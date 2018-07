Propad hnutí ANO se zastavil. Ve volebním modelu nejvíc ztratili Piráti a TOP 09

Politické scéně nadále dominuje hnutí ANO. Podle červnového volebního modelu by mu první místo připadlo s 28,5 procenty, což je o 1,5 procentního bodu více než o měsíc dřív. Od února přitom vykazovala podpora ANO spíše sestupnou tendenci, jen minulý měsíc ztratila 3,5 procentního bodu. Podle posledního modelu se stále nachází pod svým ziskem z podzimních voleb do Poslanecké sněmovny.

„Když jsem se díval hlouběji do dat, tak nejmarkantněji se tento pokles projevil u jejich hlavní cílové skupiny, tedy lidí do třiceti let, kde ty preference klesly z 30 na 23 procent. Směr, kam odcházejí, není možné určit úplně jasně, je to hodně roztříštěné. Buď říkají, že už k volbám nepůjdou, případně odcházejí k ODS, STANu, Zeleným nebo SPD,“ komentuje klesající podporu Pirátů Pavel Ranocha.

Právě se sociální demokracií finišovalo hnutí ANO v uplynulém měsíci koaliční spolupráci, kterou mají při hlasování o důvěře ve sněmovně podpořit hlasy KSČM. Důležitým bodem byl 15. červen, kdy ČSSD zveřejnila výsledek vnitrostranického referenda, v němž se straníci vyslovili pro vstup do vlády.

Navzdory tomu, že ve středu 27. června prezident Miloš Zeman novou vládu jmenoval, přetrvávají spory ohledně postu ministra zahraničí. Kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho Zeman nejmenoval, dočasně resort vede šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

TOP 09 by skončila mimo sněmovnu

V červnovém volebním modelu by pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, ještě překročily STAN s 5,5 procenty a KDU-ČSL s 5 procenty. Do sněmovny by se nedostala TOP 09, která poztrácela voliče a získala by jenom 3,5 procenta. Na hranici dvou procent se dostali Zelení, k nimž se podle výzkumu odklonila část voličů Pirátů.

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v červnu, pak by o svém výběru bylo pevně rozhodnuto 42 procent voličů a dalších 31 procent by své rozhodnutí spíše neměnilo. Asi čtvrtina současných voličů pak deklaruje, že by své rozhodnutí spíše nebo velmi pravděpodobně ještě změnila. Ochota jít ke sněmovním volbám do Poslanecké sněmovny nadále přesahovala průměr z minulých let.