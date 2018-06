ČT: Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Mazánek končí ve funkci

Mluvčí NCOZ Iva Knolová nechtěla informaci o Mazánkově odchodu komentovat. „Žádnou oficiální informací k tomu nedisponuji,“ řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

„Nevím, jestli jsou to jeho osobní důvody, nebo důsledek politických tlaků. Každopádně by to bylo špatně. Ten útvar se rodil ve velkých bolestech. Víte, jaké kolem toho byly diskuse. Jakmile se začne měnit vedení, tak to určitě není dobře a nemá to kladný dopad na práci těch detektivů,“ okomentoval čerstvou zprávu senátor za ČSSD a bývalý ministr vnitra František Bublan.

NCOZ vznikla v rámci reorganizace policie, která způsobila koaliční roztržku v předminulé vládě mezi ČSSD a hnutím ANO. Pod nový policejní útvar spadá protikorupční policie a protimafiánský útvar. Mazánek byl jediným zájemcem o novou funkci.