Reformátorka Marie Terezie, první i poslední česká panovnice, se narodila před 300 lety

„Tahle obsese je kontrolovat vzbuzovala u dětí strach. Opravdu se své matky bály. A ke všem se nechovala stejně. Měla svou oblíbenou dceru – Marii Kristýnu, a svého oblíbeného syna – Karla Josefa. Ostatním pořád něco vyčítala a říkala jim, že se mají chovat lépe,“ popisuje historička Elfriede Ibyová.

Z potomků se stal nástroj mocenské politiky. Sňatky dcer měly přinést spojenectví s řadou evropských trůnů. Největší diplomatický úspěch slavila, když provdala nejmladší dceru Marii Antoinettu za budoucího francouzského krále. Ani pak ji nespouštěla ze zřetele.

„Psala velmi dlouhé dopisy svým dětem, kde jim říkala, co mají dělat, jak by se měly chovat, co je dobré pro jejich manželství, co je dobré pro život s manželem,“ uvádí historik Karl Vocelka.