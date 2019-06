Pelikán podal stížnost proti zrušení rozsudku nad Rathem

„V dané věci nebyl podle názoru ministra spravedlnosti důvod zpochybňovat zákonnost příkazů k povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a povolení ke sledování,“ doplnila mluvčí. „Soud tato rozhodnutí vydává v rané fázi trestního řízení, kdy orgány činné v trestním řízení z povahy věci nemohou disponovat všemi důkazy. K jejich vydání proto musí postačovat dostatečně konkrétní indicie, jež v daném případě byly státním zástupcem uplatňovány a soudem řádně hodnoceny.“

Rathův advokát Adam Černý zpochybňuje jak argumentaci žalobkyně Bradáčové (má zato, že vrchní soud rozhodl zcela v souladu s judikaturou Nejvyššího i Ústavního soudu), tak krok ministra Pelikána. „Je zjevné, že se jedná o proces politický a že ministr není nestranný, ale podjatý. Je zřejmé, že jedná podle pokynů Lenky Bradáčové, což je také alarmující,“ prohlásil.

Rozhodne soud závazně, nebo akademicky? Jasno není

Názory právníků na to, zda může rozhodnutí Nejvyššího soudu ovlivnit případné další využití odposlechů v hlavním líčení, se různí. Podle některých bude výrok soudu pouze akademický. Jiní zastávají stanovisko, že pokud by Nejvyšší soud označil odposlechy za zákonné, v dalším řízení by přípustné byly a vrchní soud by byl v tomto ohledu vázán právním názorem Nejvyššího soudu.

Ministerskou stížnost pro porušení zákona obdržel Nejvyšší soud už ve středu, přidělil ji podle rozvrhu práce šestému senátu. Délku rozhodování nechtěl mluvčí Petr Tomíček odhadovat. Průměr u trestních kauz činí 40 dní. „Znovu ale upozorňuji, že každá věc má svá individuální specifika a nelze v žádném případě předjímat, kdy bude rozhodnuto právě o této ministerské stížnosti,“ uvedl Tomíček.