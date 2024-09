Znečištěná voda může obsahovat nebezpečné bakterie, varuje hygienik

Příliš špinavé vody může negativně ovlivnit kvalitu té pitné. Podle Kožíška existují dva základní scénáře. Buď má člověk veřejný vodovod, pak by ho měl provozovatel informovat, jestli je voda z něj pitná, nebo není. Může se stát, že voda bude ohrožená a provozovatel se proto preventivě ozve s tím, aby ji lidé raději převařovali. Proto je dobré sledovat webové stránky provozovatele vodovodní soustavy.

Každý provozovatel vodovodní soustavy má vlastní plány, jak na příchod povodní reagovat, opatření je celá řada. Bohužel u majitelů studní to podle Kožíška, který je vedoucím Národního referenčního centra pro pitnou vodu, nepřipadá v úvahu: „Tam se nic dělat nedá,“ uvedl expert v sobotním vysílání České televize.

Nicméně může se i stát, že voda začne téct z kohoutku zakalená, aniž by o tom provozovatel věděl – to se děje, pokud je narušená nějaká menší větev soustavy. Pak je namístě to právě provozovateli co nejrychleji oznámit a vodu samozřejmě nepít.

Manuál pro povodně: Jak se připravit, co dělat, kam se obrátit

Pokud prokazatelně záplavová voda prošla přes studnu, pak je nutné považovat podle experta ze SZÚ takovou vodu za závadnou a přistupovat k ní tak. „Poté, co se povodně převalí, je samozřejmě nutné studnu otevřít, odčerpat a vyčistit – chemických prostředků na to existuje celá řada. U vrtané studny je to složitější než u studny kopané. Nicméně také kopané studny mohou představovat riziko, protože se tam mohou hromadit nebezpečné plyny jako metan a individuální oprava může být riziková,“ varuje hygienik.

Zároveň vybízí k tomu situaci nepodcenit, protože znečištěná voda se může do studny dostat i nepozorovaně. To se může stát například tehdy, když se zvednou hladiny spodních vod a kontaminovaná tekutina se dostane do studny „zespoda“. Právě proto je dobré si ověřovat kvalitu i vizuálně – zákal, barvu či konzistenci.

Když voda zasáhne domácnost

Voda z povodní je samozřejmě nepitná – a může kontaminovat i věci v místech, která zasáhne. To se týká zejména potravin. Za nezávadné se dají považovat jen vakuované nebo jinak hermeticky uzavřené potraviny, a to jen v případě, že jejich obaly nejsou narušené. I ty je ale zapotřebí před otevřením pořádně omýt pitnou vodou, protože bakterie se mohou na jejich povrchu udržet i delší dobu.

Zbytek potravin je podle Kožíška lepší vyhodit a nepokoušet se je nějak čistit.

Hrozbou jsou hlavně bakterie

Většina infekcí, které jsou spojené s povodněmi a špinavou vodou, se týká průjmových onemocnění. „To znamená úplavice, salmonelóza nebo kampylobakterióza,“ vyjmenovává expert ze SZÚ. „Ale je tu i druhá skupina onemocnění, tedy nemoci jako například leptospiróza, které se do těla dostávají přes porušenou pokožku, když člověk například pracuje bez rukavic se zasaženými předměty,“ varoval Kožíšek. Když tato bakterie pronikne do těla, tak nejprve způsobuje vysokou horečku nebo zimnici – zpočátku tedy připomíná chřipku, ale později může napadat játra nebo ledviny. A dokonce může vést i k úmrtí.