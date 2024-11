Žena na slavném Michelangelově obraze mohla mít rakovinu prsu

Michelangelo patřil mezi renesančními mistry mezi nejlepší znalce lidské anatomie. Už od sedmnácti let totiž pomáhal při pitvách, takže znal velmi dobře povahu lidského těla –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a to včetně možných nemocí. Mohl být tedy schopný odhalit příznaky spojené s rakovinou prsu, naznačují autoři práce.

Plačící dítě tak může být vyděšené spíš zdravotním stavem své matky než zvedajícími se vlnami. Interpretace celé scény tím mohl získávat pro vrstevníky ještě další vrstvu významů. Zajímavé je, že když vědci už dříve zkoumali původ rakoviny prsu, zjistili, že všechny tři hlavní mutace spojené s touto chorobou se poprvé v Evropě objevily v Toskánsku asi před 1200 lety a odtamtud se pak začaly šířit.

A navíc jsou tyto mutace nadprůměrně rozšířené u aškenázských Židů; pokud to byla během renesance dostatečně rozšířená znalost, mohlo to osobu na obraze zasazovat do této etnické skupiny. A možná nejen etnické, nemocí deformovaný prs totiž podle autorů možná mohl označovat dokonce i to, jakým hříchem si žena svůj osud zasloužila.

Ve skupině osob prchajících před potopou je totiž několik typů lidí, kteří představují sedm smrtelných hříchů: obžerství a lenost (muž se sudem), hněv (lidé bojující v lodi), chamtivost (žena nesoucí celý svůj majetek). Všechny tyto detaily naznačují důvody jejich potrestání. „Možná, že rakovina prsu může představovat osobní trest za chtíč?“ navrhují vědci.

Osobní příběh?

Na obraze je ale ještě jedna postava, která vědce zaujala a která může měnit kontext scény. Není ovšem lidská.

Přestože při potopě zahynula i všechna zvířata (s výjimkou těch, která se plavila s Noemem na Arše), na fresce je vidět jen jediné. Hnědý kůň, který na ženu s dítětem shlíží z nedaleké zahrady. Kůň může odkazovat k příhodě z Michelangelova života: jeho matka Francesca Del Sera totiž údajně spadla z koně, když Michelangela čekala. Oba to přežili, což bylo v době bez moderní medicíny považováno za zázrak – protože se to stalo na svátek svatého Archanděla Michaela, dostal jméno po něm i budoucí renesanční umělec.

Podle autorů je pozoruhodné, že malé dítě za ženou vypadá, že by mu mohlo být mezi pěti a šesti lety, což odpovídá věku, ve kterém Michelangelo o matku přišel; zemřela údajně ve věku třiceti let „po dlouhé nemoci“. Je tedy možné, že tato část fresky mohla být velmi osobní a detailní vzpomínkou malíře na jeho matku.

Muži s prsy

Pro autory je zajímavým argumentem pro jejich hypotézu i dobře známá estetika Michelangelových aktů. Malíř totiž, přestože uměl zachytit realisticky ženský akt, zobrazoval ženy ve velmi maskulinní podobě. S výraznou muskulaturou, širokými rameny a masivními stehny. Řada kunsthistoriků dokonce píše o tom, že umělec maloval „muže s prsy“.