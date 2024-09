Vstříc prvnímu komerčnímu výstupu do vesmíru vzlétla Polaris Dawn

Z kosmodromu na Floridě v úterý dopoledne po několika odkladech kvůli špatnému počasí odstartovala v lodi Crew Dragon posádka mise Polaris Dawn. Čtveřici astronautů čeká řada úkolů, hlavně se ale pokusí o historicky první komerční výstup do volného kosmického prostoru. O riskantní operaci se po intenzivním výcviku pokusí americký miliardář Jared Isaacman a specialistka společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska let provozuje a zčásti financuje. Na oběžnou dráhu letí také bývalý vojenský pilot a další specialistka SpaceX.

Raketa Falcon 9 měla ze startovací rampy 39A Kennedyho vesmírného střediska odstartovat už v předchozích týdnech, plán ale vždy překazilo nepříznivé počasí. Oblačnost odlet provázela sice i v úterý, ale nakonec si vyžádala jen odložení startu o necelé dvě hodiny. Polaris Dawn odstartoval krátce před 11:30.

Mise má poprvé v historii umožnit soukromým cestujícím opustit vesmírnou loď a vydat se ve skafandru do volného vesmíru. Velitelem mise je Isaacman, který se do vesmíru podíval už v roce 2021. Spolu s ním se do kosmického plavidla nalodil Scott Poteet, pilot s dvacetiletou zkušeností z amerického letectva, Sarah Gillisová, která by s Isaacmanem měla vystoupit do volného prostoru, a Anna Menonová, dvě vedoucí techničky kosmických operací společnosti SpaceX.