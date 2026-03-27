Vědci testují očkování proti fentanylu. Může zabránit vzniku „zombií“

Epidemie fentanylové závislosti se rozšířila už tak moc, že vědci hledají řešení, která by ještě nedávno nebyla ve hře. Jedním z nich by mohlo být například očkování, které „vypne“ v mozku centra, jež reagují na tuto drogu. Testování této vakcíny už začalo.
Ve Spojených státech dlouhodobě umírají desítky tisíc lidí na předávkování léky na bolest. Největším viníkem je fentanyl – jen ten připraví v USA o život každoročně přes 70 tisíc lidí. Vědci teď možná našli odpověď na tento problém – testují očkovací látku, která cílí právě na tuto substanci a jejímž cílem je blokovat účinky silného opiátu.
Fentanylu se přezdívá „zombie droga“, protože její uživatelé svých chováním opravdu v extrémních případech připomínají chodící mrtvoly, které mají jediný záměr a cíl – další dávku. V medicíně má ale fentanyl potenciál pomáhat při léčbě bolesti. V nesprávných rukou je to ale zabiják. Je zhruba padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin. Smrtelná proto může být už dávka o velikost několika zrnek soli.
Uživatelé fentanylu se k substanci dostávají zneužitím medicínských přípravků, nebo ve formě nelegálních drog. „Ti lidé neví, kolik si toho vlastně vezmou. To není farmaceutická výroba, ale neznámý prášek. Nebo se to prodává jako náhražka heroinu,“ popisuje drogu vedoucí laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek Martin Kuchař z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
V posledních letech tato nebezpečná droga pronikla i do Evropy a také do tuzemska, kde už podle lékařů způsobuje zdravotní problémy zejména u mladých lidí.
Očkování proti fentanylu
Vakcína proti droze může znít absurdně, ale čistě technicky není na to takovém postupu nic zvláštního. Očkování je založené na koktejlu chemických látek, které zabrání pronikání fentanylu do mozku. Vyvinuli ho vědci z americké univerzity v Houstonu, kteří ho dotáhli do podoby, ve které se už dá testovat na lidech. A přesně to se stalo začátkem letošního roku v Nizozemsku, kde se tato látka začala zkoušet na dobrovolnících.
Studie probíhá na čtyřiceti zdravých dospělých ve dvou fázích. V první fázi „dobrovolníci dostanou dvě dávky vakcíny v různých koncentracích a vědci změří hladinu protilátek v jejich krvi,“ uvedl magazín Wired. Ve druhé fázi „dostane malá skupina účastníků lékařskou dávku fentanylu, aby výzkumníci mohli zkoumat, do jaké míry vakcína blokuje jeho účinky.“
Jenomže nebezpečných látek jsou stovky. Proto i tato vakcína, pokud se zdaří její uvedení na trh, bude představovat pouze dílčí řešení. Příkladem dalšího extrémně silného opiátu, který se objevuje, je nitazen. Tým Martina Kuchaře teď vyvíjí test na jeho detekci v těle. „Jeden je na sliny, kdy je snaha zjistit, jestli je někdo aktuálně ovlivněn tou látkou. Anebo (je) pro toxikologické účely, při nějakém předávkování, kdy test detekuje metabolity v moči,“ přiblížil vědec.
Syntetické opiáty postupně pronikají na tuzemský trh – i v Česku mají fentanyl a nitazen už na svědomí lidské životy.