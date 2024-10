Vědci hodiny vrhali oštěpy. Prokázali, proč je moderní zbraně nemohly nahradit

Přibližně před 30 tisíci lety dostali lidé v Evropě geniální nápad. Přišli s vynálezem, který dokázal zabít kořist nebo nepřítele, aniž by se majitel této zbraně dostal sám do ohrožení. Tento předmět se na různých místech planety nazývá rozdílně – vrhač oštěpů, atlatl nebo woomera.

Zatímco přesný hod oštěpem je možný jen na pár metrů, vrhač oštěpů využívající efektu páky tuto vzdálenost dělící lovce od smrti prodloužil asi na dvojnásobek. Při lovu sice byly atlatly postupně nahrazené modernější technologií – lukem – ve válčení se ale používaly na některých místech až do středověku. Pozoruhodné ale je, že podobným nahrazením neprošly samotné oštěpy.

Proč se to dělo? Právě to zkoumali archeologové, a to pomocí experimentů. Zajímalo je, jaký vliv na lov měla pozice lovce vůči zvířeti. Tedy to, jestli bylo v době kamenné výhodnější na kořist útočit shora, nebo z úrovně země. Jak vědí všichni fanoušci filmových Hvězdných válek, zaútočit z výše položeného místa přináší značnou výhodu: