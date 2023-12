V noci na pátek vrcholí meteorický roj Geminidy. Podmínky pro pozorování mohou být příznivé

V noci ze čtvrtka na pátek vrcholí meteorický roj Geminidy, za noc zazáří na obloze až tisícovka meteorů. Vědci radí pozorovat Geminidy zejména mezi půlnocí a páteční čtvrtou ranní. Lidé by si měli vybrat místo co nejméně rušené stromy či domy a daleko od měst se světelným znečištěním. Protože v prosincových nocích mohou být inverze, je lepší se vydat do hor.