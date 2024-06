V lidských penisech se našly mikroplasty. Vyvolává to otázky ohledně erektilní dysfunkce

před 1 h hodinou | Zdroj: Guardian , ČTK , International Journal of Impotence Research

Vědci poprvé objevili mikroplasty v penisech, což vyvolává otázky ohledně jejich možné role v erektilní dysfunkci. Odborníci také nedávno odhalili tyto drobné plastové částice ve varlatech a spermatu. Tyto objevy budí obavy, že znečištění mikroplasty by mohlo přispívat k poklesu mužské plodnosti.

Vědci uvedli, že penis by mohl být obzvláště zranitelný vůči kontaminaci mikroplasty kvůli vysokému průtoku krve během erekce.

Potřeba dalších studií

„Víme, že erektilní dysfunkce je multifaktoriální. K erekci potřebujete dobré hormony, nervy, krevní zásobení a dobrou hladkou svalovou tkáň,“ uvedl lékař a hlavní autor výzkumu Ranjith Ramasamy z Miamské univerzity. „Zjistili jsme, že mikroplasty jsou přítomny v hladké svalovině penisu. Víme jen to, že tam nemají být, a máme podezření, že by to mohlo vést k dysfunkci hladkého svalstva,“ dodal.

Ramasamy doplnil, že je naléhavě zapotřebí dalšího výzkumu, který by určil potenciální roli mikroplastů v erektilní dysfunkci a mužské neplodnosti. Počet spermií u mužů klesá již desítky let a čtyřicet procent případů zůstává nevysvětleno, ačkoli podle mnoha studií se na tom podílí chemické znečištění. Nedávné výzkumy na myších uvádějí, že mikroplasty snižují počet spermií a způsobují abnormality a hormonální poruchy.

Vědci uvedli, že všudypřítomné rozšíření mikroplastů je alarmující a je nezbytné pochopit potenciální důsledky pro lidské zdraví. „Jako společnost si musíme uvědomit, že pití vody z plastových lahví, jídlo s sebou v plastových obalech a ještě hůře ohřívané v plastových nádobách v mikrovlnné troubě, tyto věci přispívají k tomu, že se v našem těle vyskytují věci, které by tam být neměly. A penis je ten orgán, kterému všichni věnují pozornost,“ dodal Ramasamy.