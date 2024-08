V kůře Marsu je pravděpodobně voda, říká analýza dat z planety

před 40 m minutami | Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences , BBC , ČTK

Modul InSight pomocí seismografu zaznamenával čtyři roky otřesy z hlubin rudé planety. Za tu dobu jich zachytil 1319. Analýza otřesů a toho, jak přesně se planeta pohybuje, odhalila „seismické signály“ přítomnosti vody v kapalném skupenství. Vědci zkoumali, jak rychle se seismické vlny šířily. Díky tomu bylo poté možné odhadnout, přes jaký materiál tak s největší pravděpodobností činily.

Analýza předpokládá rezervoáry vody v hloubce asi deset až dvacet kilometrů v kůře Marsu. S největší pravděpodobností tam prosákla z povrchu před miliardami let, kdy byly na Marsu řeky, jezera a možná i oceány, uvedl podle agentury AP vědec Vashan Wright z Kalifornské univerzity, jenž se na výzkumu podílel.