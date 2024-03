Umělá inteligence upravila pivo. Experti novou variantu ocenili

Pivo by mohlo být ještě lepší než v současnosti, věří belgičtí vědci. A vymysleli plán, jak to udělat – umělá inteligence vyhodnotila statisíce recenzí piv a dokázala z nich zjistit, jaké chemické látky lidé vnímají jako nejchutnější. Nápoj, který na základě tohoto modelu vznikl, pak lidem skutečně chutnal.

Vnímání chutí a vůní je nesmírně složitá záležitost. Opravdu dokonale umí tyto smysly využít k analýze potravy nebo nápojů jen několik málo expertů, kteří si schopnosti navíc musí celý život vyvíjet a vylepšovat. Přesto všichni lidé tyto smysly využívají každý den, když zjišťují, co jim chutná a co ne – do značné míry nevědomě.

Profesor Kevin Verstrepen z univerzity KU Leuven věří, že by to dokázala umělá inteligence. A ukazuje to na pivu, belgickém národním nápoji. „Pivo – stejně jako většina potravin – obsahuje stovky různých aromatických molekul, které umí náš jazyk a nos zachytit, a náš mozek pak tyto vjemy spojí do jednoho obrazu. Tyto sloučeniny se ale navzájem ovlivňují, takže to, jak vnímáme jednu z nich, závisí také na koncentraci ostatních,“ uvedl pro deník The Guardian.

Ochutnat 250 piv

Výsledek svého výzkumu popsal tento tým v odborném časopise Nature Communications. Začal tím, že analyzoval chemické složení 250 komerčních belgických piv dvaadvaceti různých druhů. Badatele zajímaly vlastnosti jako obsah alkoholu, kyselost, koncentrace cukru a koncentrace více než dvou stovek různých sloučenin, jež nějakým způsobem ovlivňují chuť nápoje.

Ve druhé fázi vědci dali dohromady degustační komisi, kterou tvořilo šestnáct expertů. Ti všechny dříve analyzované vzorky ochutnali a při koštu analyzovali chuťové vlastnosti. Těch vědci vytipovali rovných padesát. Náročný úkol trval komisi téměř tři roky. Ani to ale ještě nebyl konec výzkumu.