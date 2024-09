Superbakterie v příštích 25 letech připraví o život přes 39 milionů lidí, varují vědci

Projekt GRAM zkoumá antibakteriální odolnost bakterií. Ta je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jednou z největších hrozeb pro lidstvo: bakterie se totiž v průběhu let učí odolávat antibiotikům rychleji, než lidé dokáží vymýšlet nová.

Výzkumníci odhadují, že v letech 2025 až 2050 bakterie odolné vůči dostupným antibiotikům způsobí přímo úmrtí více než 39 milionů lidí, přičemž jen v roce 2050 se odhaduje 1,91 milionu úmrtí. Dále zjistili, že superbakterie přispějí během této doby k téměř 170 milionům úmrtím – jen v roce 2050 to bude 8,22 milionu lidí. Nebude to ale rozložené rovnoměrně. Čtvrtina všech odhadovaných přímých úmrtí (11,8 milionu) nastane například jen v jižní Asii a vyšší počet úmrtí bude i v dalších částech Asie a v subsaharské Africe. Evropa a Severní Afrika by neměly zaznamenat dramatický nárůst.

Studie vyšla v odborném časopise The Lancet. Jejími autory jsou vědci z projektu Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM). Projekt GRAM je výsledkem spolupráce Oxfordské univerzity ve Velké Británii a Institutu pro měření a hodnocení zdraví (IHME) na Washingtonské univerzitě. Finanční prostředky získal od dalších organizací, jako je Wellcome Trust a Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Celá předpověď pracuje s velkou mírou nejistoty – zejména ohledně nových technologií, jež by mohly nahradit současná, stále méně funkční antibiotika. V příštích letech to budou léky proti několika konkrétním druhům chorob, například proti kapavce. Zatím ale není naděje, že by se v blízké budoucnosti objevila antibiotika podobná penicilinu, která by dokázala jako on léčit většinu známých bakteriálních chorob.