Studie: Vitamin E v elektronických cigaretách poškozuje ochrannou vrstvu plic

Škodlivost acetátu vitaminu E (odborně tokoferol acetát), který se nachází v náplních do elektronických cigaret, popsali vědci ze Spojených států už v roce 2019. Ale jak přesně tato látka ovlivňuje plíce na molekulární úrovni, zjistili vědci z Akademie věd ČR v nové studii až teď.

Náplně do elektronických cigaret by sice v návaznosti na zjištění z roku 2019 neměly obsahovat acetát vitaminu E, ale i nadále se do nich přidávají různé látky. Například konzervanty, barviva a příchutě, z nichž některé mají podobné vlastnosti jako tokoferoly.

Při výzkumu vědci využili prasečí surfaktant, což je bílkovinovo-tuková vrstva na povrchu plicních sklípků. Vzorky surfaktantu přidávali na vrstvu vody, jež je v plicích přirozeně obsažena, a nechali na něj působit acetát vitaminu E. Sledovali povrchový tlak při roztahování a smršťování vzorku, což mělo napodobovat dýchání. Zjistili, že vlivem acetátu vitaminu E se povrchový tlak prudce zvýší.