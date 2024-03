Srážka, která by mohla asteroid Apophis nasměrovat k Zemi? Simulace dle astronomů takové situaci nenasvědčují

Asteroid Apophis vyvolával a stále vyvolává velkou pozornost. Když ho totiž vědci před dvaceti lety objevili, označili ho jako potenciálně nebezpečný pro Zemi. Jeho dráha nyní nicméně ukazuje na to, že Zemi mine. V aktuálním výzkumu se astronomové snažili vyloučit, že by mohlo dojít ke srážce například s jiným asteroidem, který by změnil jeho trajektorii.

Démonický had ztělesňující v egyptské mytologii zlo, chaos a smrt se jmenuje Apophis. Stejné označení si vědci v roce 2004 vybrali pro asteroid, který by se hypoteticky mohl srazit se Zemí. Když ho toho roku objevili, označili ho za jeden z nejnebezpečnějších. Toto hodnocení se ale postupně změnilo, když další výpočty ukázaly, že objekt známý také jako asteroid 99942 naši planetu s nejvyšší pravděpodobností mine.

Vlastně jedinou neznámou tak zůstávalo, co by se stalo, kdyby se Apophis srazil s nějakým jiným tělesem ve Sluneční soustavě – nemohlo by to jeho dráhu změnit tak, že by ohrozil naši planetu? A přesně na to se podíval v novém výzkumu tým astronomů vedený Paulem Wiegertem. Vědce zajímalo, co by se stalo, kdyby došlo k něčemu, jako je srážka kulečníkových koulí, ale na jejich místě by byly asteroidy včetně Apophisu.