Odborná porota soutěže Nikon Small World in Motion zveřejnila vítěze už patnáctého ročníku. Nesoutěží v ní umělci, ale vědci, kteří se pokoušejí ukázat veřejnosti, jak nádherné tvary a barvy se skrývají ve světě, od kterého je odděluje objektiv mikroskopu.
Samoopylení i plíseň na exkrementu. Podívejte se na nejlepší videa světa pod mikroskopem
Vítězem letošního klání se stal Američan Jan McClellan, který zachytil okamžik vzniku nového života: konkrétně samoopylení rostliny rozrazil. Podle autora ukazuje, jak úžasně přizpůsobivá je příroda – v tomto případě v tom, jak účinná a současně krásná je strategie samoopylení, která umožňuje rostlinám adaptovat se a přežívat.
Jeho vítězné video zachycuje malý modrý květ, který se otevírá rannímu slunci, jeho tyčinky se prodlužují, až se jedna z nich stočí k pestíku, opyluje bliznu pylem a dokončí samoopylení. „Nejde o žádnou exotickou rostlinu, kterou byste museli hledat na druhém konci světa. Je to běžný plevel, který možná roste přímo pod vašima nohama,“ podotkl McClellan. „Líbí se mi představa, že každý může objevit takovou krásu, pokud se jen podívá pozorně.“
Rozrazil kvete rychle a nepředvídatelně, což znamená, že natáčení takového prchavého biologického procesu vyžadovalo dokonalou souhru příprav, načasování a techniky. Aby mohl video natočit, musel McClellan předvídat její pohyby a naprogramovat vlastní systém řízení pohybu, aby reprodukční struktury zůstaly dokonale v záběru. Aby to dokázal, musel nakonec vyvinout vlastní hardware i software.
Podívejte se na další videa, která v soutěži uspěla: