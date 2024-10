Rudá skvrna na Jupiteru se „třese jako sulc,“ odhalil Hubbleův teleskop

před 36 m minutami | Zdroj: The Planetary Science Journal

Měsíc se mnohdy přirovnává ke kolu ementálu – krátery na něm připomínají typické díry v tomto druhu sýra. Pokud by chtěl někdo použít gastronomickou metaforu k popisu Velké rudé skvrny na Jupiteru, musel by nejspíš sáhnout po slovu sulc.

Pozoruhodný pohyb skvrny zaznamenali vědci, kteří největší planetu Sluneční soustavy pozorovali pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu. Strávili tím 90 dní, od prosince 2023 do března 2024. Výsledky bádání pak astronomové vydali nyní v polovině října.

„Věděli jsme sice, že se její pohyb mírně mění, ale nečekali jsme, že uvidíme oscilaci takových rozměrů. Pokud vím, tak nic takového před námi zatím nikdo nepozoroval,“ popsala autorka studie Amy Simonová z Goddardova střediska kosmických letů NASA . „Díky vysokému rozlišení Hubbleova dalekohledu můžeme říci, že se skvrna stlačuje a rozšiřuje společně s tím, jak se pohybuje rychleji a pomaleji. To bylo velmi nečekané a v současné době pro to neexistuje žádné hydrodynamické vysvětlení,“ doplnila vědkyně v oficiálním vyjádření.

Velká rudá skvrna je takzvaná anticyklóna. To znamená, že jde o oblast vyššího tlaku, obří větrný systém, který rotuje proti směru hodinových ručiček. Podobné anticyklóny existují i na Zemi. Tato bouře na Jupiteru se svými rozměry ale zcela vymyká všemu, co je možné spatřit na naší planetě. Je totiž větší než celá Země. Pro vědce je jev zajímavý nejen sám o sobě, ale i z praktických důvodů – mohl by jim totiž pomoci pochopit, jak vznikají hurikány na naší planetě.