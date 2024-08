Rakovina štítné žlázy se ukrývá roky. Vypátrat ji může pomoct český přístroj

Kratší a přesnější vyšetření

Lékaři podle ní na současných přístrojích sice vidí několik skvrn, ale nejsou schopni určit přesně jejich polohu. Vyšetření pacienta navíc trvá přibližně dvacet minut. Délku zákroku má zkrátit a přesnost vyšetření navýšit nový přístroj, který vznikl v Česku. Jmenuje se ThyroPIX a jeho hlavní výhodou je robotické rameno, díky němuž se dostane blíže ke snímanému místu a zobrazí ho speciálními kamerami. Speciální počítačový software pak naměřená data převede na 3D obraz.

„Z primárního zdroje záření vyletí foton, který zasáhne první vrstvu citlivého materiálu. Při této interakci předá foton část své energie a rozptýlí se do druhé vrstvy senzoru. Tam už dochází k jeho úplné absorpci,“ popsala princip směrové citlivosti detektoru Eliška Trojanová z firmy Advacam, která zařízení vyvinula. „Díky informacím o průchodu částic oběma vrstvami gama kamery jsme pak schopni vypočítat úhel, ze kterého radiace vychází. Tímto způsobem můžeme zjistit, jak je radioaktivní zdroj v těle pacienta distribuovaný,“ doplňuje Trojanová.

Kameru pak testovali lékaři v Centru pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK. Podle jeho přednosty Luďka Šefce bude novým přístrojem možné pacienta vyšetřit přímo na lůžku.

Aby se však novinka podpořená Technologickou agenturou ČR dostala reálně do nemocnic, kde by mohla pomáhat pacientům, je třeba ještě najít průmyslového partnera, který by měl zájem dodat ji na trh jako hotový produkt. Podle Trojanové by byla ideální firma, která už má zkušenost s vývojem zdravotnického prostředku a certifikačním procesem. V plánu je ještě další vylepšení softwaru, které umožní klinické zkoušky na pacientech.