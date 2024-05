Rakouský vinař chtěl renovovat sklípek, objevil kosti tří mamutů

Rakouský vinař Andreas Pernerstorfer učinil při renovaci vinného sklípku mimořádný objev. Nebylo to archivní bílé nebo červené, ale pozůstatky prehistorických mamutů. Na svém webu to napsala stanice BBC News. Výzkumníci z Archeologického ústavu Rakouské akademie věd podle ní nález označili za archeologickou senzaci.

Pernerstorfer narazil na několik obrovských kostí pohřbených hluboko ve vinném sklepě v obci Gobelsburg, která se nachází několik desítek kilometrů severozápadně od Vídně. „Myslel jsem, že je to kus dřeva po dědečkovi. Ale pak jsem to trochu vykopal a vzpomněl jsem si, že mi kdysi děda řekl, že našel zuby. Pak mě hned napadlo, že je to mamut,“ popsal vinař.

Nález ohlásil úřadům a odborníci poté určili, že se jedná o kosti nejméně tří mamutů z doby kamenné. Archeologové Thomas Einwögerer a Hannah Parowová-Souchonová se na základě kamenných artefaktů a dřevěného uhlí nalezených na místě domnívají, že kosti by mohly být staré třicet až čtyřicet tisíc let. Mohly by být tedy podobně staré jako nálezy lovců mamutů z jen sto kilometrů vzdálených Dolních Věstonic na Moravě.

Podle rakouského Archeologického ústavu se srovnatelný nález v zemi podařilo učinit naposledy před 150 lety, ve stejném okrese. Podle Parrowové-Souchonové je to nyní poprvé, co vědci v Rakousku mohou takový nález zkoumat pomocí moderních metod. Po dokončení vykopávek poputují kosti do vídeňského Přírodovědeckého muzea.