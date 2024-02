Proč lidé nemají ocasy jako opice? Možná za to může náhoda

Všechny opice (s jedinou výjimkou) ocasy mají, naopak u lidoopů, včetně člověka, chybí. Ale proč? Obtěžoval ocas nějak tyto savce, když měnili svůj způsob života – anebo „nám“ nějak pomohlo se ho zbavit? A proč mají právě lidoopi bez ocasu vyšší inteligenci než opice s ocasem? Věda má podobných otázek desítky a odpovědi jí chybí. Nový výzkum ale přináší do této evoluční detektivky pozoruhodný zvrat.

Kdyby sir Arthur Conan Doyle nepsal povídky o Sherlocku Holmesovi, ale věnoval se genetice, mohl by napsat knihu „Záhada ztraceného ocasu.“ Pro evoluční genetiky je to totiž opravdu už celé generace jedna z největších záhad vývoje našeho druhu.

Ve druhé fázi výzkumu pak genetici experimentovali s tímto genem a jeho výše popsanou částí u laboratorních myší. Řada z nich se po vložení tohoto segmentu do DNA jejich embryí narodila bez ocasu, případně byly jejich ocasy různě deformované.

Tajemství ukrytá v genech

Jak se taková věc může přihodit? To je trošku složitější. Celé to vychází z procesu, kterému se říká transkripce DNA. Během něj se podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyrábí řetězec RNA. Ta ale (většinou) představuje jen jakéhosi prostředníka mezi genetickým materiálem a bílkovinami, jež se podle něj nakonec vyrábí.

Tento proces je velmi složitý a má celou řadu kroků, pro tento výzkum je nicméně důležitý hlavně jeden. DNA je tvořena geny a ty jsou zase tvořeny sekvencí střídajících se exonů a intronů. Exony (kódující části) nesou informace ke stavbě bílkovin a introny (nekódující části) žádnou takovou informaci nenesou. Během přepisu dochází v jedné fázi k tomu, že se takzvaným „sestřihem“ odstraňují introny a tak definitivně vzniká zralá mRNA, která je šablonou pro tvorbu bílkovin.

A ten zvláštní segment AluY spojený se ztrátou ocasu je právě intronem v kódu genu TBXT. Tento gen má tedy dvě formy, jedna se vyskytuje u opic, druhá u lidí a lidoopů – ta „naše“ má intron a zřejmě je spojená se ztrátou ocasu. Podle autorů je to nesmírně zajímavé a vlastně i zvláštní, protože introny obvykle tak závažný vliv nemívají.

Co se stalo před 25 miliony lety

Vědci na základě tohoto výzkumu i starších studií předpokládají, že ke ztrátě ocasu u skupiny primátů, do které patří gorily, šimpanzi i lidé, došlo asi před 25 miliony let, kdy se tato skupina vyvinula z opic Starého světa. Takže ke ztrátě ocasu možná došlo ještě předtím, než to k něčemu bylo, možná nějakou genetickou chybou nebo úplnou náhodou. Pozoruhodné přitom je, že introny jsou zřejmě pozůstatky pravěkých virů.