Ocean Art 2023 zná vítěze. Podívejte se na nejhezčí podvodní fotografie roku

Tomáš Karlík

před 2 h hodinami | Zdroj: Ocean Art

Fotografovat ve vodě je náročné – jak kvůli světelným podmínkám, tak i pro další unikátní vlastnosti světa pod hladinou. Ty, kdo to umí nejlépe, oceňuje už dvanáct let soutěž Ocean Art. Letos se do ní přihlásili soutěžící z devadesáti zemí celého světa, rozdělili si mezi sebou ceny ve výši přes 2 750 000 korun. A skvěle se tentokrát umístila i česká fotografka.

Fotografie „Čajový večírek“ Lucie Drlíkové zvítězila v kategorii Móda pod hladinou. „Tento snímek je součástí mého projektu, na kterém pracuji už od roku 2017. Všechny scény jsou v něm reálné, včetně jídla a dortů, které jsou vyrobené z betonu a pokryté speciální barevnou pěnou – a pak vyfocené pod vodou. Kostýmy, rekvizity i scény jsou vytvořené ručně – mnou,“ popsala česká fotografka. Porotě se ale líbily i další snímky, ocenila totiž ještě dva.

Vítězný snímek kategorie Móda pod vodou

Fotografka na svých stránkách ukázala, jak tento snímek vznikal:

Celkovým vítězem se stala fotografie Sulimana Alatiqiho „Vodní primát“, která ukazuje makaka jávského při lovu pod hladinou. Tito inteligentní primáti jsou velmi dobře uzpůsobení aktivitám ve vodě, mezi jejich oblíbenou potravu patří například krabi. Letošní ročník soutěže proběhl poprvé podle nových pravidel, která zakazují využití umělé inteligence při následném zpracování snímků. Výjimka je pouze u dvou kategorií – Podvodní digitální umění a Podvodní móda. Ve druhé jmenované ale i tak vyhrála česká fotografka, která tyto pomůcky odmítla využít. Porotu zaujala také fotografie „Všechno je v pohodě“:

„Všechno je v pohodě“