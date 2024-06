„O ou!“ zaznělo naposledy. Dříve oblíbená služba ICQ skončila

Písmena ICQ (s výslovností áj sí kjú) se v angličtině vyslovují stejně, jako věta I Seek You. Česky Hledám tě. Ve fonetickém přepisu se tedy jedná o podobný případ užití, jako například U2 (jú tú).

Co znamená ICQ

ICQ patřilo mezi první služby instant messengerů, jako byly AOL Instant Messenger nebo MSN Messenger, které umožňovaly, aby si lidé v reálném čase povídali po internetu. Od ostatních podobných služeb se lišila tím, že uživatelům přidělovala číslo, které používali pro vzájemné spojení – na rozdíl od přezdívek nebo e-mailových adres. Měl také jiné tehdy neobvyklé funkce, které si lidé oblíbil a jež vedly k extrémní popularitě služby. Patřily mezi ně například možnost zasílání SMS zpráv a možnost posílat zprávy lidem, kteří byli off-line.

Pro spoustu uživatelů byly typické také svými zvuky – zejména klasickým „O ou“, které zaznělo jako upozornění při příchodu nové zprávy.

Počátky v Izraeli, konec v Rusku

ICQ založila v roce 1996 izraelská společnost Mirabilis, kterou koupila velká společnost AOL v roce 1998. ICQ se v jednu chvíli rozrostlo na 100 milionů registrovaných uživatelů, alespoň podle sdělení společnosti Time Warner z roku 2001, která se spojila s AOL v rámci velké fúze, která o něco později skončila slavným neúspěchem. Roku 2010 AOL prodala službu společnosti Digital Sky Technologies, která vlastnila ruskou obdobu Facebooku jménem VK, tehdy známou jako Mail.ru.

Právě sociální sítě, jež si vytvořily vlastní aplikace pro on-line povídání, byly příčinou pádu dříve známé značky. Místo ICQ tak dnes lidé využívají Messenger of Facebooku, WhatsApp nebo iMessage od Apple. Další příčinou odlivu zákazníků bylo převzetí ruským investorem. Kritici tehdy upozornili na to, že by užívání ICQ mohlo být spojené s bezpečnostními problémy, jako je například únik dat.

Česká cesta

ICQ byla velmi populární také v České republice, a to zejména proto, že ji zpočátku provozovala a intenzivně podporovala společnost Centrum Holdings. Na jaře roku 2012 ji převzala společnost TV Nova s.r.o, která provozovala televizní stanici TV Nova. Tehdejší vedení si od této akvizice slibovalo navýšení svého vlivu v on-line prostředí, v němž se v té době snažilo expandovat například zpravodajským portálem tn.cz nebo videoportálem Nova.cz.