Na jih USA vpadl arktický vzduch, sněžilo na Floridě a panovaly mrazy

Zdroj: City of Tallahassee

Právě v souvislosti s ní se vytvořilo pásmo s poměrně intenzivními srážkami. A ty byly díky nízkým teplotám a taky suchému arktickému vzduchu často i v nejnižších polohách sněhové, případně mrznoucí. Je sice pravda, že v jižních státech USA se sněžení čas od času vyskytne, nicméně celkově jde o výjimečné události. Například v texaském Houstonu sněžilo naposledy v únoru před čtyřmi lety, v New Orleans v Louisianě to bylo v prosinci 2008.

V Louisianě na jihu USA totiž nakonec rekord padl – ve městě New Iberia jihovýchodně od Lafayette klesla teplota na -16,7 °C, což je nejnižší hodnota naměřená na této stanici od začátku měření. A podobné nebo nepatrně vyšší teploty byly naměřeny i v okolí. Jde současně o letošní první epizodu kdekoliv na světě, kdy byly překonány historicky nejnižší teploty – což je v éře globálního oteplování stále náročnější.

Zejména v severních státech u hranic s Kanadou teploty na začátku týdne i přes den zůstávaly hluboko pod minus dvaceti stupni Celsia, pocitová teplota v kombinaci s mírným až čerstvým větrem klesala pod minus třicet stupňů. Ačkoliv se tyto teploty jeví jako mimořádně nízké, z pohledu celé země nešlo o nějak extrémní vpád arktického vzduchu – zejména v minulém století najdeme případy, které situaci posledních dnů strčí do kapsy. Na druhou stranu, z pohledu jižních států už to tak úplně neplatí.

Arktický vzduch do USA pronikl z Kanady, kde se minulý týden vytvořil pomyslný bazén mimořádně studeného vzduchu. Ten pak díky vhodným meteorologickým podmínkám vyrazil během třetího víkendu v lednu poměrně rychle na jih. Napomohla tomu výrazná deformace polárního víru, oblasti s velmi studeným vzduchem ve výšce, který se během zimního období vytváří nad severními polárními oblastmi.

Tentokrát ale díky mimořádně příznivým podmínkám sněžilo opravdu vydatně, a tak se tato epizoda zapíše jako historická. Například pro oblast na pomezí Texasu a Louisiany bylo vydáno varování před blizardem – tedy podmínkami, kdy kvůli silnému větru a hustému sněžení klesá dohlednost pod čtyři sta metrů. V Louisianě takové varování dosud nikdy v historii neplatilo. Objevily se i zimní bouře s blesky. A sněžilo také na samotném pobřeží Mexického zálivu – obrázky, kdy vlny teplého moře narážejí do sněhem pokrytých pláží, jsou v těchto místech něčím naprosto výjimečným..

Sněžení na jihu USA vedlo k přepisování absolutních sněhových rekordů. A ne o málo. Například na letišti v New Orleans napadlo dvacet centimetrů – dosavadní maximum činilo sedm. V nedalekém Chalmette to bylo dokonce 29 centimetrů.

Další rekordy pak byly překonány v pásu táhnoucím se z New Orleans přes Alabamu (například 19 centimetrů v pobřežním městě Mobile), Mississippi až po Floridu. A právě na Floridě byly překonány nejen staniční, ale i celofloridské rekordy. A to jak ve městě Penanscola, kde naměřili 22,5 centimetru sněhu, tak i v Miltonu, kde to podle údajů amerického předpovědního centra bylo dokonce 25 centimetrů. Jde o hodnoty, které jsou asi dvojnásobkem dosavadního státního rekordu z března 1954.

Sníh a mráz přinášejí komplikace

Sněžení sice řadě lidí na jihu USA přineslo bezprecedentní příležitost zažít zimní radovánky, které v takové míře statisticky vzato přicházejí maximálně jednou za život. Na druhou stranu, sníh, náledí, případně ledovka značně zkomplikovaly dopravu včetně letecké, hlášeno je i několik obětí. A dost problematické jsou nízké teploty i pro tamní obyvatele z hlediska tepelného komfortu v jejich domech. Ty často nejsou dimenzovány na takové mrazy, a tak zejména během nocí může být problém udržet teplotu v komfortním rozmezí.