Na Islandu vybuchla sopka. Vulkanická trhlina měří čtyři kilometry

Na jihozápadě Islandu v noci na úterý vybuchla sopka na poloostrově Reykjanes. Informovaly místní úřady, podle nichž je erupce výrazně větší než minulé případy v této vulkanicky aktivní oblasti. Výbuch by mohl ohrozit nedaleké rybářské město Grindavík, které je ale už od listopadové evakuace prázdné a jeho tři tisíce obyvatel bylo evakuováno.

Podle Islandského meteorologického úřadu (IMO) měření ukazují, že se láva pohybuje směrem na jihozápad a erupce může pokračovat směrem do Grindavíku. Rozsah erupce a rychlost pohybu lávy podle meteorologů mnohonásobně převyšují parametry jiných erupcí z poslední doby.

„Proud lávy má zřejmě objem sto kubických metrů za sekundu, možná více. Takže to bude bráno jako velká erupce, alespoň v této oblasti,“ řekl podle agentury AP šéf islandské civilní ochrany Vidir Reynisson.

Erupci podle úřadů patrně vyvolaly další z řady otřesů, které oblast v minulých týdnech zažívala opakovaně. Záběry na sociálních sítích ukazují lávu stříkající vysoko do vzduchu a tekoucí po svazích sopky.

Poslední zprávy IMO uvádějí, že intenzita sopečné erupce se snižuje. Vyplývá to ze seismických měření a měření GPS. Úřad ale varuje, že fakt, že aktivita klesá, neznamená, jak dlouho bude erupce trvat, ale spíše to, že se erupce dostává do rovnovážného stavu. „Tento vývoj byl pozorován na začátku všech erupcí na poloostrově Reykjanes v posledních letech,“ píše IMO.