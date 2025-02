Malá doba ledová způsobila v Transylvánii rozsáhlé společenské změny

před 2 h hodinami | Zdroj: Frontiers in Climate

Pět set let stará transylvánská kronika

Změny klimatu, se kterými se lidstvo v minulosti setkalo, měly na společnost významný dopad – a to přesto, že byly rozdílem teplot i geografickým rozsahem jen poměrně slabé. Rumunští historici a klimatologové teď společně popsali, jak dopadla takzvaná malá doba ledová na oblast Transylvánie neboli Sedmihradska.

Podle ní se dopady malé doby ledové v Transylvánii značně lišily od toho, co zažívala západní část Evropy. Tam ve druhé polovině šestnáctého století klesly teploty přibližně o půl stupně Celsia, což se projevilo rovnou v několika ohledech. V Sedmihradsku ale bylo v 16. století mnohem častěji zaznamenáno horké počasí, ne to chladné. Druhá polovina století se tam pak vyznačovala vydatnými srážkami a povodněmi.

„To nás vede k domněnce, že se malá doba ledová mohla v této části Evropy projevit později,“ uvedli autoři práce. Tuto teorii podporují i pozdější spisy, v nichž jsou zmíněny další studené vlny a kruté zimy.

Prameny, které historici prozkoumali, hovoří o mimořádně horké a suché první polovině století. „Jedna přesvědčivá pasáž pochází z historického dokumentu popisujícího léto roku 1540: Prameny vyschly a řeky se zmenšily na pouhé stružky. Na polích padala hospodářská zvířata a ve vzduchu bylo cítit zoufalství, když se lidé shromažďovali v procesích a modlili se za déšť,“ popisují vědci.„Toto živé vyprávění podtrhuje emocionální a duchovní rozměr života v dobách klimatických extrémů,“ dodali.

Malé změny, velké dopady

Takové výkyvy počasí navíc měly často za následek katastrofy, které přímo či nepřímo souvisely s klimatem. K nim v Transylvánii patřilo například třicet let, během nichž zemi pustošila černá smrt neboli mor, třiadvacet let hladomoru a nakonec devět let, během nichž byly zaznamenány invaze sarančat.

Ať už byly extrémy počasí a následné katastrofy jakkoli tragické, mohly být podle vědců příčinou změn ve společnosti. A to takových, které se později staly základem modernější společnosti „Města mohla zavádět infrastrukturu, která byla odolná proti povodním, nebo se populace mohla stěhovat do příznivějších oblastí. Problémy mohly také podnítit technologické inovace, například zdokonalené zavlažovací systémy nebo skladovací zařízení,“ vysvětlil Tudor Caciora, který se na výzkumu podílel.

Lidský faktor

„Kroniky a deníky odhalují, jak lidé tyto události vnímali, jak na ně reagovali a jak je ovlivnily,“ pokračuje Caciora.