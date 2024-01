Kořeněné s přichutí kari, popsali vědci víno starých Římanů

před 1 h hodinou | Zdroj: Antiquity , Brill , The Conversation

O římském víně se toho ví mnohem méně, než by se mohlo zdát z toho, jak moc se o něm v antických literárních památkách píše. Archeologové proto prozkoumali nádoby, v nichž se nápoj ukládal.

Jaké víno si Římané užívali, je totiž vlastně záhadou: historici o tom neví téměř nic. Bylo spíše sladké, anebo nakyslé? Jaké byly jeho typické příchutě? A neznámou je dokonce i to, zda bylo spíše červené nebo bílé.

Vejčité nádoby Římané zakopávali do země, aby tam víno dozrávalo – měly tak velmi důležitý dopad na chuťové vlastnosti výsledného nápoje. „V důsledku tohoto procesu – a přidání přírodních kvasinek – by víno získalo mírně kořeněnou chuť a mělo by vůni opečeného chleba, jablek, pražených ořechů a kari,“ popsali vědci.