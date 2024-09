Kapela Massive Attack se obrátila na vědu kvůli snížení své uhlíkové stopy

A kapela Massive Attack se rozhodla, že se těmito doporučeními bude opravdu řídit. Letošní koncert naplánovala a realizovala přesně podle nich. Cílem bylo vystoupení, které nadchne diváky, a přesto bude mít nejnižší emise oxidu uhličitého.

Akce se konala ve veřejném parku Clifton Down v britském městě Bristol 25. srpna. Dostala jméno Act 1.5 Climate Action Accelerator a zúčastnilo se jí přes 34 tisíc lidí.

Jak vypadá environmentálně zodpovědný koncert

Koncert byl detailně naplánovaný tak, aby spotřeboval co nejméně energie a vyprodukoval co nejméně odpadu. Plánování i průběh opět detailně monitoroval tým Carly McLachlanové – a plánuje, že až data zpracuje, přijde s vyhodnocením. Věří, že to stihne do konce roku. Některé výsledky jsou ale jasné už nyní.