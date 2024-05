Inženýři z Cambridge vytvořili Třetí palec. Umělý prst se naučí ovládat téměř každý, prokázal experiment

před 2 h hodinami | Zdroj: University of Cambridge , Science Robotics

Vědci z Cambridge šli jinou cestou: věří, že lepším řešením je „motorická augmentace“. Pod tímto pojmem si lze představit využití motorizovaných nositelných zařízení, jako jsou například exoskeletony nebo přídavné robotické části těla, které by měly být schopné rozšířit lidské motorické schopnosti nad rámec současných omezení, která jsou dána biologickými těly.

V současné době stále více vizionářů mluví o tom, že člověk by se měl „vylepšovat“, aby lépe fungoval v moderní době a mohl lépe čelit novým výzvám. Například pro Elona Muska spočívá tato adaptace v nástrojích, jež propojí lidský mozek s elektronikou – jde o rozhraní Neuralink.

„Technologie mění samotnou definici toho, co znamená být člověkem, přičemž stroje se stále více stávají součástí našeho každodenního života, a dokonce i naší mysli a těla,“ uvedla profesorka z Cambridgeské univerzity Tamar Makinová. „Otevírají nové zajímavé příležitosti, které mohou být přínosem pro společnost. Ale je nezbytné, abychom zvážili, jestli mohou pomoci všem lidem stejně, hlavně marginalizovaným komunitám, které jsou často vyloučeny z výzkumu a vývoje inovací,“ doplnila.

Tato zařízení by měla mít dvě hlavní role: zlepšit kvalitu života zdravých lidí, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu, ale současně by tytéž technologie měly poskytnout lidem se zdravotním postižením nové způsoby interakce s jejich okolím.

A právě proto probíhal test robotického palce na tak pestrém vzorku. Vědci chytrou protézu otestovali na mladých i starých, mužích i ženách, vzdělaných i nevzdělaných. To by mělo zajistit, aby nové technologie byly inkluzivní a mohly fungovat pro každého. Výsledky byly publikovány v časopise Science Robotics.

Adoptovaný prst

Přídavný robotický palec má zvýšit rozsah pohybu uživatele, zlepšit jeho úchopové schopnosti a rozšířit tak nosnost ruky. To mu má umožnit provádět úkoly, které by jinak bylo náročné nebo nemožné provést jednou rukou, anebo provádět složité úkoly oběma rukama, aniž by musel koordinovat činnost s dalšími lidmi.

Třetí palec se nosí na opačné straně dlaně než ten biologický a ovládá se tlakovým senzorem umístěným pod skutečným palcem. Uživatel může silou zmáčknutí ovládat rozsah pohybu prstu, když se tlačítko uvolní, „robopalec“ se vrátí do původní polohy.