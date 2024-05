Hnízda čmeláků se přehřívají. Klimatická změna ohrožuje jejich larvy

před 2 h hodinami | Zdroj: Frontiers in Bee Science

Světové populace různých druhů čmeláků se zmenšují. Příčin je více, od omezování jejich biotopů přes chemikálie v životním prostředí až po změnu klimatu. V novém článku, který vyšel v odborném časopise Frontiers in Bee Science, se právě teplu vědci věnovali a označili ho za možného viníka poklesu populací čmeláků po celém světě, protože horko ohrožuje jejich schopnost stavět si hnízda, kde se mohou vyvíjet zdravé larvy.

„Pokles populací a areálů výskytu několika druhů čmeláků lze vysvětlit problémy s přehříváním hnízd,“ uvedl hlavní autor článku Peter Kevan z University of Guelph v Kanadě. „Hlavním faktorem je pravděpodobně teplo; zahřátí jejich hnízda nad přibližně 35 stupňů Celsia je smrtelné, a to navzdory pozoruhodné čmeláčí schopnosti termoregulace.“

Zimu živočichové snášejí lépe než vedro

Kevan a jeho kolegové identifikovali kritickou společnou vlastnost mnoha druhů čmeláků z různých částí světa. Zjistili optimální teplotu jejich hnízd, která se pohybuje mezi 28 až 32 stupni Celsia. „Můžeme předpokládat, že tato podobnost odráží evoluční příbuznost jednotlivých druhů,“ řekl Kevan.

Protože je toto rozmezí společné pro tolik druhů, naznačuje to podle autorů, že čmeláci by se těžko přizpůsobovali rostoucím teplotám a snažili by se udržet v teplotně neutrální zóně – v bodě, kdy udržení správné teploty vyžaduje minimální metabolické výdaje.