Extrémní srážky přijdou z Itálie, pomůže jim velmi teplé moře

Při takovýchto vpádech studeného vzduchu do této části Evropy zpravidla vzniká ostré teplotní, respektive frontální rozhraní vedoucí ke vzniku intenzivních srážek. Letos se k tomu přidá ještě jeden vliv: vysoká teplota mořské vody, která je aktuálně výrazně nadprůměrná. V oblasti Jadranu a severního Středomoří lze čekat vznik silných bouřek s přívalovými lijáky.

Rozdělená Evropa

Tlaková níže pak bude postupovat do střední Evropy, kde se ale její postup k východu téměř zastaví – tam by se měla zvolna odsouvat až během neděle a počátkem příštího týdne. Současně dojde ke vzniku výrazného teplotního rozhraní nad východní částí střední Evropy – zatímco za frontou od severu začne proudit velmi chladný vzduch, před frontou, po zadní straně tlakové výše nad východem kontinentu, pronikne teplý vzduch daleko na sever. A to znamená, že teploty se budou v různých částech kontinentu výrazně lišit.

Maximální teploty v Česku a na západě Slovenska při trvalých srážkách zůstanou v pátek i v sobotu pod deseti stupni Celsia. Nejvyšší denní teploty v Česku budou asi o osm až dvanáct stupňů nižší, než je dlouhodobý průměr pro tuto část roku.

Na druhé straně rozhraní ale bude horko. Například na východě Běloruska kolem 25 stupňů Celsia a ve východní polovině Ukrajiny i tropických třicet. A letních 25 stupňů naměří dokonce i v ruském Archangelsku na dalekém severu.