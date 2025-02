Indie za deset let dokázala zdvojnásobit počet divoce žijících tygrů

Ochránci přírody a ekologové studii uvítali, ale současně kritizovali, že tato zdrojová data o tygrech jsou velmi chaotická a nejsou dostupná všem, kdo by je potřebovali. Studie vycházela z údajů shromážděných indickými institucemi podporovanými vládou.

Ochrana zvířat

Tygři se v Indii vyskytují na ploše přibližně 138 200 kilometrů čtverečních, což přibližně odpovídá dvojnásobku rozlohy České republiky. To by sice mělo teoreticky několikatisícové tygří populaci bohatě stačit, problém je v tom, že jen asi čtvrtina této oblasti má dostatek zdrojů, které by těmto šelmám umožnily přežít. A navíc asi polovina těchto regionů nutí tygry, aby svůj ekosystém sdíleli s lidmi.

Autoři studie zdůrazňují, že základem úspěšné záchrany tygrů jsou zákony, o něž se opírá celá další ochranářská aktivita. Biolog Ravi Chellam, který se na studii nepodílel, uvedl, že snahy o ochranu tygrů jsou sice slibné, ale je třeba je rozšířit i na další druhy, aby se lépe udržel celý ekosystém.