Důvtipný Moctezuma učí kosatky lovit žraloky obrovské

Díky tomu vědci odhalili Moctezumu. A při jednom z lovů i samici, kterou už dříve pozorovali opakovaně v jeho přítomnosti. Naznačuje to, že by mohla být jeho příbuznou nebo s ním být v jiném vztahu; struktura smeček kosatek bývá značně proměnlivá a složitá současně.

„Při lovu spolupracují všichni členové smečky. Narážejí do žraloka tak dlouho, až ho obrátí břichem nahoru,“ popisují loveckou techniku vědci. „V této poloze se žraloci dostanou do stavu nehybnosti, v podstatě ochrnou. Nemohou se už pohybovat a tedy ani uniknout tím, že by se ponořili do větší hloubky,“ vykresluje Higuera Rivas, jak takové zabití žraloka kosatkami vypadá. „Tím, že ho mají kosatky pod kontrolou, se pak snadněji a rychleji přibližují k pánevní oblasti žraloka a jsou schopné z něj vykousat ty orgány, které jsou pro ně z hlediska výživy důležité.“

Přeje jim ale možná tak trošku i štěstí. Nejen, že je to od pánve jen kousek k játrům, navíc je tam tělo žraloků nejméně chráněné. V této oblasti mají například méně svalů a chrupavek, což umožňuje snadnější přístup k vnitřním orgánům.

V jiných geografických oblastech se kosatky možná naučily dělat totéž, důkazy jsou ale omezené, dodali vědci.